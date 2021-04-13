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К схемам на «УЗ» может быть причастен член набсовета Аудицкас, связанный с Абромавичусом - СМИ

Речь идет об уголовном производстве, которое связано с глобальной проблемой ввоза подержанных вагонов в Украину

сегодня, 15:43
Автор:

Станислав Молчанов

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Адомас Аудицкас, который, по данным СМИ, может быть причастен к схемам незаконных поставок подержанных грузовых вагонов из России, а также ряд фирм, которые участвовали в махинациях, могут быть связаны с экс-министром экономики Айварасом Абромавичусом. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на "РБК-Украина".

К схемам на «УЗ» может быть причастен член набсовета Аудицкас, связанный с Абромавичусом - СМИ

Адомас Аудицкас - фото: РБК-Украина

Издание напоминает, что уголовное производство, о котором идет речь, прямо связано с глобальной проблемой ввоза подержанных вагонов в Украину, о которой уже несколько лет подряд говорят участники рынка грузоперевозок.

Кабмин в течение 2020 года постепенно начал ограничивать ввоз подержанных вагонов. Однако в июле, несмотря на очередной раунд запретов, стало известно о ввозе 1900 вагонов-зерновозов компанией "Альфара". На прошлой неделе РБК-Украина опубликовало материалы судебного заседания в Печерском районном суде Киева, в рамках которого судья предоставил правоохранителям право провести обыски на рабочем месте Адомаса Аудицкаса – члена набсовета "УЗ". Кроме того, в деле фигурировали компании "БГС Рейл" и "Пиеспи Капитал".

Аудицкас – гражданин Литвы, в Украине на различных должностях в качестве советника или члена набсоветов работает с 2014 года. Сегодня является членом набсоветов "Укрзализныци" и "Магистральных газопроводов Украины", а также советником главы Офиса президента.

Ранее СМИ писали о коррупционном скандале, в котором фигурировал Аудицкас – касающийся банкротства UkioBankas, где Аудицкас был временным администратором.

"С компаниями "Альфара", "БГС Рейл" и "Пиеспи Капитал" Аудицкаса может связывать их бенефициарный владелец Дариус Закараускас. Из учредителей "Альфары" Закараускас вышел в октябре 2020 года, незадолго до открытия уголовного производства. Однако гендиректором "БГС Рейл" значится до сих пор. Примечательно что согласно данным на сайте компании, в ее набсовет входит также экс-специальный представитель Госдепартамента США по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Курт Волкер", — говорится в материале.

Конечный учредитель "БГС Рейл", а также еще двух структур, которые в Киеве возглавляет Закараускас – "БГС Рейл Лиз" и "БГС Рейл Карго" – "BGS Rail Holdings", зарегистрированный Литве и принадлежащий Гядеминасу Жемялису. Жемялис известен тем, что до 2018 года являлся инвестором четвертого аэропорта Москвы "Жуковский" и владеет холдингом Avia Solutions Group. На родине его прямо говорили о том, что он работает в Литве в интересах России.

Буквально несколько месяцев назад правительственная комиссия решила даже блокировать инвестиции компании в Вильнюсском аэропорту, посчитав их угрозой национальной безопасности Литвы. В Украине группа Жемялиса претендовала на концессию аэропорта "Борисполь". Тогда украинские СМИ писали, что Жемялис — одноклассник экс-министра экономики Украины и директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса, который мог неким образом лоббировать участие Avia Solutions в проекте.




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Источник: https://ukranews.com/ua/news/769106-zmi-rozpovily-pro-kompaniyi-zamishani-u-shemah-na-uz-prychetne-otochennya-abromavychusa
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