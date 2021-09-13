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Как будет выглядеть самый бюджетный електрокар Tesla

Немецкий инсайдер CarForce247 представил первые изображения бюджетного автомобиля Tesla, созданные на основе слухов

сегодня, 09:40
Автор:

Хмільовська Інна

Tesla представила свой бюджетный электромобиль стоимостью 25 тысяч долларов, но в компании до сих пор не показывают, как он будет выглядеть и даже не говорят, как он будет называться. Инсайдер отмечает, что вероятно автомобиль будний представлен как спортивный хэтчбек Model Q. Об этом сообщает издание Electrek.

Как будет выглядеть самый бюджетный електрокар Tesla

Tesla, фото из открытых источников

Электрический автомобиль Tesla стоимостью 25 тысяч долларов США, который часто называют "моделью Tesla 2", сравнили с новым электрическим хэтчбеком, который Tesla планировала производить на заводе Gigafactory Shanghai в Китае и экспортировать во всем мире.

В прошлом году Tesla объявила о планах создать в Китае новый научно-исследовательский центр для производства электромобиля в китайском стиле. Tesla начала принимать проектные предложения для своего маленького электромобиля китайского производства прошлым летом, а вскоре после этого начала нанимать эту программу.

В то время автопроизводитель также выпустил этот ранний дизайн маленького электрического хэтчбека. Это заставило многих думать, что это направление дизайна и форм-фактор, который Tesla собирается испытывать в будущем электромобиле.

Как будет выглядеть самый бюджетный електрокар Tesla - фото 2

Модель автомобиля имеет приблизительное чертежи, и поэтому фактический дизайн все еще витает в воздухе. Используя современный язык дизайна Tesla, которая есть в моделях 3 и модели Y, немецкий CarForce247 придумала интересный взгляд на возможный дизайн электромобиля Tesla стоимостью 25 тысяч долларов США. Его они назвали моделью Q.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что Маск объявил о разработке робота-гуманоида Tesla Bot. Робот будет использовать опыт Tesla с автоматизированными машинами.


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Источник: https://electrek.co/2021/09/09/tesla-electric-car-rendered-sporty-model-q-hatchback-dope-or-nope/
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