Как Илон Маск поддержал криптовалюту Bitcoin

Основатель компании Tesla Илон Маск поддержал главную криптовалюту. Об этом сообщает издание ixbt.

Илон Маск поддержал Bitcoin. Фото: thesoftwarereport.com

На конференции B-Word, которую организовала Crypto Council for Innovation Маск заявил, что компания-производитель электроавтомобилей Tesla снова начнет принимать Bitcoin в качестве платы за свою продукцию при сохранении текущей тенденции его смещения в сторону возобновляемых источников энергии.

Для справки: ранее Tesla начала прием Bitcoin при оплате за свои авто, однако спустя короткое время отменила данную возможность из-за опасений по поводу воздействия криптовалюты на окружающую среду.

Гендиректор Tesla рассказал, что хотел бы провести тщательную проверку для того, чтобы убедится, что во время добычи криптовалюты используется не менее пятидесяти процентов возобновляемых источников энергии. Он добавил, что существует тенденция к увеличению этого процента.

Маск подтвердил, что если такая тенденция будет сохраняться, то компания Tesla снова начнет принимать Bitcoin в качестве платы за свою продукцию.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что самая новая модель электроавтомобиля производства компании Tesla загорелась во время движения. Инцидент произошел в американском штате Пенсильвания. Водитель автомобиля оказался заблокированным в окутанным огнем транспортным средством. Возгорание автомобиля произошло на третий день после его покупки. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что Илон Маск показал, как выглядели испытания нового прототипа космической ракеты SpaceX Super Heavy. Во время испытаний ракета-носитель запустила три своих двигателя на короткое время. Стало известно, что в будущем планируется одновременный запуск сразу девяти двигателей.

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