Как создать команду мечты и повысить продуктивность сотрудников?

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Станислав Молчанов
9 декабря 2020 года компания Smile-Expo проведет первую w2 conference Kyiv, посвященную формированию корпоративного благополучия и сохранению здоровья на рабочем месте.
На мероприятии эксперты рассмотрят главные принципы Workplace Wellness и объяснят, как выстроить систему заботы о сотрудниках, которая помогает повышать результативность бизнеса и увеличивать прибыль. Они поделятся личным опытом формирования успешных команд и представят универсальные практики, помогающие развивать творческий потенциал членов коллектива и повышать их производительность.
Формат мероприятия
В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и высокими темпами распространения COVID-19 многие спикеры и гости w2 conference Kyiv 2020 не один раз обращались к организаторам с просьбой перевести мероприятие в онлайн-формат.
Наша команда заботится о безопасности тех, кто решил присоединиться к конференции. Для нас важно, чтобы спикеры, гости и информационные партнеры ивента не подвергали себя риску заражения и оставались здоровыми. Поэтому, приняв во внимание пожелания всех заинтересованных сторон, мы решили сменить формат мероприятия и провести его в онлайн-режиме. Благодаря этому каждый желающий сможет стать гостем события, прокачать свои навыки и завести полезные знакомства, не рискуя при этом здоровьем.
О спикерах и их докладах
На конференции выступят эксперты в сфере HR, специалисты по внутренним коммуникациям, психологи, коучи, руководители компаний и многие другие.
Представляем спикеров мероприятия:
Алина Баженова – стратегический маркетолог, автор трендбука FUTURE.
Антон Новаковский – менеджер практики People Advisory Services EY в Украине.
Юлия Головко – менеджер практики People Advisory Services в украинском филиале компании EY.
Юлия Бойко — Старший бизнес-тренер BogushTime.
Глеб Ходоровский — основатель Mindful Office.
Янина Воловик – специалист по внутренним коммуникациям в Genesis.
Эксперты расскажут о важности корпоративной культуры для бизнеса, влиянии финансового благополучия на продуктивность персонала и особенностях применения инструментов Total Rewards в Украине. Они дадут рекомендации по созданию в компании системы внутренних коммуникаций, а также объяснят, как сформировать команду мечты и удержать на рабочем месте сотрудников разных поколений.
Полный список спикеров и тем их докладов – на сайте w2 conference Kyiv.
W2 conference Kyiv 2020: какие активности ждут гостей ивента?
Помимо информативных докладов, в программе конференции также будут следующие активности:
физкультминутка для утреннего пробуждения и обучение самомассажу от информационного партнера ивента – компании Relax Office System;
розыгрыш сертификатов на онлайн-консультации психолога;
розыгрыш авторских книг от спикеров мероприятия;
розыгрыш сертификатов на сеанс массажа;
розыгрыш сертификата от онлайн-портала WORK.ua на публикацию вакансий класса "Премиум".
Организатор и место проведения события
Конференцию проводит международная компания Smile-Expo, которая специализируется на организации отраслевых ивентов, посвященных инновациям.
W2 conference Kyiv пройдет 9 декабря в Киеве в Pochayna Event Hall, на третьем этаже ТЦ Gorodok по адресу: проспект Степана Бендеры, 23.
Промокод friends дает 20%-ю скидку на покупку билета категории "Бизнес".
Присоединяйтесь к w2 conference Kyiv 2020 и узнайте, как стать более продуктивным и повысить результативность бизнеса.
Программа и регистрация – kyiv.w2conf.events.
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