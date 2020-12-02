Как создать команду мечты и повысить продуктивность сотрудников?

9 декабря 2020 года компания Smile-Expo проведет первую w2 conference Kyiv, посвященную формированию корпоративного благополучия и сохранению здоровья на рабочем месте.

На мероприятии эксперты рассмотрят главные принципы Workplace Wellness и объяснят, как выстроить систему заботы о сотрудниках, которая помогает повышать результативность бизнеса и увеличивать прибыль. Они поделятся личным опытом формирования успешных команд и представят универсальные практики, помогающие развивать творческий потенциал членов коллектива и повышать их производительность.

Формат мероприятия

В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и высокими темпами распространения COVID-19 многие спикеры и гости w2 conference Kyiv 2020 не один раз обращались к организаторам с просьбой перевести мероприятие в онлайн-формат.

Наша команда заботится о безопасности тех, кто решил присоединиться к конференции. Для нас важно, чтобы спикеры, гости и информационные партнеры ивента не подвергали себя риску заражения и оставались здоровыми. Поэтому, приняв во внимание пожелания всех заинтересованных сторон, мы решили сменить формат мероприятия и провести его в онлайн-режиме . Благодаря этому каждый желающий сможет стать гостем события, прокачать свои навыки и завести полезные знакомства, не рискуя при этом здоровьем.

О спикерах и их докладах

На конференции выступят эксперты в сфере HR, специалисты по внутренним коммуникациям, психологи, коучи, руководители компаний и многие другие.

Представляем спикеров мероприятия:

Алина Баженова – стратегический маркетолог, автор трендбука FUTURE.

Антон Новаковский – менеджер практики People Advisory Services EY в Украине.

Юлия Головко – менеджер практики People Advisory Services в украинском филиале компании EY.

Юлия Бойко — Старший бизнес-тренер BogushTime.

Глеб Ходоровский — основатель Mindful Office.

Янина Воловик – специалист по внутренним коммуникациям в Genesis.

Эксперты расскажут о важности корпоративной культуры для бизнеса, влиянии финансового благополучия на продуктивность персонала и особенностях применения инструментов Total Rewards в Украине. Они дадут рекомендации по созданию в компании системы внутренних коммуникаций, а также объяснят, как сформировать команду мечты и удержать на рабочем месте сотрудников разных поколений.

Полный список спикеров и тем их докладов – на сайте w2 conference Kyiv.

W2 conference Kyiv 2020: какие активности ждут гостей ивента?

Помимо информативных докладов, в программе конференции также будут следующие активности:

физкультминутка для утреннего пробуждения и обучение самомассажу от информационного партнера ивента – компании Relax Office System;

розыгрыш сертификатов на онлайн-консультации психолога;

розыгрыш авторских книг от спикеров мероприятия;

розыгрыш сертификатов на сеанс массажа;

розыгрыш сертификата от онлайн-портала WORK.ua на публикацию вакансий класса "Премиум".

Организатор и место проведения события

Конференцию проводит международная компания Smile-Expo, которая специализируется на организации отраслевых ивентов, посвященных инновациям.

W2 conference Kyiv пройдет 9 декабря в Киеве в Pochayna Event Hall, на третьем этаже ТЦ Gorodok по адресу: проспект Степана Бендеры, 23.

Промокод friends дает 20%-ю скидку на покупку билета категории "Бизнес".

Присоединяйтесь к w2 conference Kyiv 2020 и узнайте, как стать более продуктивным и повысить результативность бизнеса.

Программа и регистрация – kyiv.w2conf.events.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!