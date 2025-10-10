logo

Какой большой магазин закрывается в Украине, однако продолжает бизнес в России
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой большой магазин закрывается в Украине, однако продолжает бизнес в России

Турецкая сеть товаров для дома English Home закрывает все свои магазины в Украине, но продолжает работать в России, Иране и Венесуэле

10 октября 2025, 17:03
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Турецкая сеть товаров для дома English Home закрывает свои магазины в Украине. Как сообщает Forbes Ukraine, страна удалена из перечня присутствия бренда на официальном сайте компании, где в настоящее время указано около 20 других государств.

Какой большой магазин закрывается в Украине, однако продолжает бизнес в России

Закрытие English Home в Украине

English Home имела более 30 торговых точек по всей Украине, включая Киев, Львов, Днепр, Харьков, Одессу и другие крупные города. Сейчас магазины постепенно прекращают работу, а страница Украины полностью изъята с официального сайта сети, что свидетельствует о выходе компании с украинского рынка.

Несмотря на это, бренд продолжает работать в России, Иране, Венесуэле и ряде других стран, что вызывает волну критики среди украинских пользователей. В соцсетях уже раздаются призывы к бойкоту сети из-за ее решения оставаться на российском рынке, несмотря на полномасштабную войну.

Компания пока не предоставила официальные комментарии относительно причин сворачивания бизнеса в Украине, но эксперты считают, что решение может быть связано с экономическими рисками и репутационными последствиями деятельности в воюющей стране.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Днепре полиция открывает уголовное производство из-за поругания над могилой военнослужащего, которое неизвестный поджег на кладбище в Самарском районе.
Источник: https://forbes.ua/news/merezha-english-home-zakrivae-magazini-v-ukraini-10102025-33262?utm_source=smm&utm_medium=tg
