Какой большой магазин закрывается в Украине, однако продолжает бизнес в России

Ткачова Марія
Турецкая сеть товаров для дома English Home закрывает свои магазины в Украине. Как сообщает Forbes Ukraine, страна удалена из перечня присутствия бренда на официальном сайте компании, где в настоящее время указано около 20 других государств.
Закрытие English Home в Украине
English Home имела более 30 торговых точек по всей Украине, включая Киев, Львов, Днепр, Харьков, Одессу и другие крупные города. Сейчас магазины постепенно прекращают работу, а страница Украины полностью изъята с официального сайта сети, что свидетельствует о выходе компании с украинского рынка.
Несмотря на это, бренд продолжает работать в России, Иране, Венесуэле и ряде других стран, что вызывает волну критики среди украинских пользователей. В соцсетях уже раздаются призывы к бойкоту сети из-за ее решения оставаться на российском рынке, несмотря на полномасштабную войну.
Компания пока не предоставила официальные комментарии относительно причин сворачивания бизнеса в Украине, но эксперты считают, что решение может быть связано с экономическими рисками и репутационными последствиями деятельности в воюющей стране.