logo_ukra

BTC/USD

121149

ETH/USD

4314.93

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Бізнес новини компаній Який великий магазин закривається в Україні, проте продовжує бізнес в рф
commentss НОВИНИ Всі новини

Який великий магазин закривається в Україні, проте продовжує бізнес в рф

Турецька мережа товарів для дому English Home закриває всі свої магазини в Україні, але продовжує працювати в росії, Ірані та Венесуелі

10 жовтня 2025, 17:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Турецька мережа товарів для дому English Home закриває свої магазини в Україні. Як повідомляє Forbes Ukraine, країну видалено з переліку присутності бренду на офіційному сайті компанії, де наразі вказано близько 20 інших держав.

Який великий магазин закривається в Україні, проте продовжує бізнес в рф

Закриття English Home в Україні

English Home мала понад 30 торгових точок по всій Україні, включно з Києвом, Львовом, Дніпром, Харковом, Одесою та іншими великими містами. Наразі магазини поступово припиняють роботу, а сторінку України повністю вилучено з офіційного сайту мережі, що свідчить про вихід компанії з українського ринку.

Попри це, бренд продовжує працювати в росії, Ірані, Венесуелі та низці інших країн, що викликає хвилю критики серед українських користувачів. У соцмережах уже лунають заклики до бойкоту мережі через її рішення залишатися на російському ринку, попри повномасштабну війну.

Компанія поки не надала офіційних коментарів щодо причин згортання бізнесу в Україні, але експерти вважають, що рішення може бути пов’язане з економічними ризиками та репутаційними наслідками діяльності у воюючій країні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Дніпрі поліція відкриває кримінальне провадження через наругу над могилою військовослужбовця, яку невідомий підпалив на кладовищі в Самарському районі.
Як повідомили у поліції міста, інцидент стався 9 жовтня. До чергової частини надійшло повідомлення про те, що на території кладовища горить хрест на могилі українського військового. На місце виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Дніпровського районного управління. Під час обстеження території правоохоронці помітили чоловіка, який поводився підозріло. У ході поверхневого огляду в нього виявили запальничку. З’ясувалося, що затриманий — 28-річний місцевий житель.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://forbes.ua/news/merezha-english-home-zakrivae-magazini-v-ukraini-10102025-33262?utm_source=smm&utm_medium=tg
Теги:

Новини

Всі новини