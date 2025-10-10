Який великий магазин закривається в Україні, проте продовжує бізнес в рф

Рубрики
Турецька мережа товарів для дому English Home закриває свої магазини в Україні. Як повідомляє Forbes Ukraine, країну видалено з переліку присутності бренду на офіційному сайті компанії, де наразі вказано близько 20 інших держав.
Закриття English Home в Україні
English Home мала понад 30 торгових точок по всій Україні, включно з Києвом, Львовом, Дніпром, Харковом, Одесою та іншими великими містами. Наразі магазини поступово припиняють роботу, а сторінку України повністю вилучено з офіційного сайту мережі, що свідчить про вихід компанії з українського ринку.
Попри це, бренд продовжує працювати в росії, Ірані, Венесуелі та низці інших країн, що викликає хвилю критики серед українських користувачів. У соцмережах уже лунають заклики до бойкоту мережі через її рішення залишатися на російському ринку, попри повномасштабну війну.
Компанія поки не надала офіційних коментарів щодо причин згортання бізнесу в Україні, але експерти вважають, що рішення може бути пов’язане з економічними ризиками та репутаційними наслідками діяльності у воюючій країні.