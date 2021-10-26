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Капитализация компании Tesla уже превысила триллион долларов

Стоимость акций уже превысила $1000 за единицу

сегодня, 20:15
Автор:

Денис Подставной
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Капитализация американской компании, основанной известным предпринимателем Илоном Маском, Tesla превысила один триллион долларов. Об этом сообщает издание "Ain".

Капитализация компании Tesla уже превысила триллион долларов

Илон Маск. Фото: IXBT

Стоимость акций производителя электромобилей начала стремительно увеличиваться после публикации отличного финансового отчета: выручка —  $13,76 миллиардов, чистая прибыль — рекордные $1,6 миллиарда. Для сравнения, годом ранее чистая прибыль компании составила $331 миллионов. Отмечается, что на фоне такого успеха акции Tesla вновь начали расти и превысили 900 долларов за единицу.

На данный момент стоимость акций компании уже превысила $1000 за единицу. При такой цене капитализация компании превысила $1 триллион. Таким образом Tesla стала шестой компанией, чьи акции торгуются на рынке по такой цене — после Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Facebook. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что известный миллиардер Илон Маск забавно "подколол" генерального директора компании Apple Тима Кука. Маск постом Кука в социальной сети Twitter, который сообщил об открытии нового фирменного магазина компании в Турции, пригласил людей посмотреть на салфетку. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что основатель компании SpaceX показал на своей странице в Twitter, как выглядел тестовый запуск двигателя космического корабля. Сначала были успешно произведены огневые испытания вакуумного двигателя Raptor, а затем запущены и атмосферные. Всего на корабле, что должен доставить людей на красную планету будет установлено шесть таких двигателей.





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Источник: https://ain.ua/2021/10/25/kapitalizacziya-tesla-dostigla-1-trln-eto-shestaya-kompaniya-v-mire-s-takim-pokazatelem/
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