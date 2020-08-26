KFC изменил слоган компании, которому больше 50-ти лет, из-за пандемии

Американская сеть ресторанов фастфуд питания KFC заявило, что временно прекращает использование традиционного слогана "Пальчики оближешь", который был элементом рекламы компании 64 года. Об этом сообщается на сайте "KFC".

Так, по мнению руководства сети, в нынешних обстоятельствах данное выражение заметно противоречит призывам к соблюдению личной гигиены - это заметили и потребители. И компания официально объявила, что приостанавливает использование слогана.

"Мы оказались в ситуации, когда знаковый лозунг не совсем вписывается в нынешнюю действительность", - приводятся в сообщении слова главного маркетолога KFC Кэтрин Тан-Джиллеспай.

Стоит отметить, что компания также с иронией отнеслась к сложившейся обстановке и признала, что годится в качестве лауреата в конкурсе на самый неподходящий лозунг для 2020 года.

"Нашему слогану в этом году исполнилось 64 года. Это выдающийся возраст для слогана (особенно в наши дни), а продержался он так долго потому, что "это правда". Поэтому отказываться от фирменного девиза мы не планируем и он обязательно вернется, когда настанет время", - заключили в пресс-службе KFC.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что ресторан быстрого питания KFC в Москве будет "нанимать на работу" роботов.













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