Киевская юридическая фирма рассказала, как сопровождала сделки на более чем 3, 5 млрд $

Юридическая фирма Рэдклифф Партнерс, которая была основана в 2015 году в Киеве, провела юридическое сопровождение крупных сделок более чем 3,5 миллиарда долларов США. Об этом партнеры Рэдклифф Партнерс Алексей Сошенко и Дмитрий Федорук рассказали "Комментариям".

Последние годы компания занимает лидирующие позиции среди рейтингов юридических компаний Украины. Среди самых заметных кейсов: сопровождение J.P. Morgan Securities в обеспечении финансирования крупнейшего проекту зеленой энергетики в Украине на сумму € 262 млн и помощь в получении кредитной линии на $ 400 млн компании Ferrexpo Plc от синдиката 9-ти иностранных банков, среди которых, например, BNP Paribas S.A. и Deutsche Bank AG.

Redcliffe Partners консультирует международные банки не только на условиях помощи инвестиций или кредитных линий украинскому бизнесу, но и по вопросам реструктуризации задолженности. Так, киевская юридическая фирма смогла убедить Partners Deutsche Bank AG, UniCredit, Natixis и ING реструктуризировать задолженность Metinvest B.V. на сумму более $ 1 миллиарда. Вместе с выпуском Metinvest B.V. новых облигаций на сумму $ 1.6 миллиарда, эта транзакция стала крупнейшим в Украине рефинансированием украинской корпоративной группы.





Также компания начала специализироваться на привлечении иностранных инвестиций в украинские технологические компании. Среди последних — сопровождение украинского HR tech компании Hurma по привлечению средств от европейского фонда Pragmatech Ventures и сопровождение ведущего украинского Финтех-стартапа YayPay, что работает над автоматизацией дебиторской задолженности. Цена сделки, например, с YayPay составила € 17 млн.

По состоянию на конец 2020 года, Redcliffe Partners является ведущей в Украине юридической фирмой в практиках банковского, финансового права и рынков капиталов по версии аналитического агентства The Legal 500 EMEA 2020 Этому помогает база Clifford Chance и best-friends agreement, который подписан между двумя компаниями. Таким образом, де-факто представитель магического круга лондонских компаний в Украине присутствует.





Летом 2015 одна из 5 крупнейших лондонских компаний Clifford Chance объявила о прекращении работы в Украине из-за нестабильной ситуации в стране. В результате, киевский офис Clifford Chance был реорганизован в ООО Рэдклифф Партнерс, который возглавили Алексей Сошенко и Дмитрий Федорук, ранее работавшие в структуре Clifford Chance. Партнерский состав Рэдклифф Партнерс с момента основания увеличился вдвое.

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