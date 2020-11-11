Ко Дню винодела и виноградаря создали лимитированную коллекцию вина

Автохтонный сорт Тельти-Курук – эксклюзивный в мире. И существует именно в Украине. Корнесобственные, выращенный из материнских лоз 1978 растет исключительно на терруаре SHABO. Здесь его самые большие насаждения. Это визитная карточка не только компании, но и всей страны. И доказательство того, что украинцы имеют право гордиться многим в родной стране, и национальным вином, в том числе.

Инициатором проекта стало агентство по развитию бренда Ukraine NOW, Офис Президента Украины, Государственное агентство развития туризма и Одесская областная государственная администрация.

"Посмаковать UkraineNow – разве это не круто? Это замечательная идея виноделов — как представить Украину за рубежом! Чтобы Украина ассоциировалась с качественным продуктом, с праздником, со вкусом вина. Надеюсь, больше предпринимателей захотят повторить этот опыт виноделов. Ведь Украине есть много чего представить миру", – говорит член рабочей группы по развитию бренда от Офиса Президента Юлия Мендель.

Созданы уникальные продукты дают возможность развивать украинский гастротуризм и привлекают к нам все больше гостей со всего мира, акцентируют участники проекта.

"Государственно-частное партнерство – наиболее действенный механизм в развитии и популяризации туризма. Украинский бизнес уже формирует крутые продукты, которые популяризируют Украину во всем мире. В частности, наши виноделы, которые уже выигрывают международные дегустационные конкурсы. Поздравляем их с Днем винодела! Этот праздник молодой, но традициям виноделия в Украине — сотни лет. Поэтому нам есть чем гордиться!", — отмечает руководительница государственного агентства туризма Марьяна Олеськив.

Лимитированная серия вина Тельти-Курук из эксклюзивного сорта винограда составит 100 бутылок с известным логотипом UkraineNow.

"Украинцы имеют право гордиться своим национальным вином. Мы уверены, что украинское виноделие имеет колоссальный потенциал! Сотрудничество украинских виноделов и UkraineNOW – это потрясающая возможность заявить о том, что Украина – это винодельческая страна, а государство и бизнес совместно работают над тем, чтобы Бренд украинского вина стал широко известным в мире", – отметил Гиорги Иукуридзе, основатель компании, изготовит первую серию вина под брендом UkraineNow.

– Мы, со своей стороны, уже 17 лет работаем над этим. Созданные из собственного винограда вина SHABO получили более 500 наград на конкурсах, среди которых Decanter Wine Awards, Mundus Vini, New York IWC. Они единственные представляют Украину в Музее вин в Бордо, в котором выставляют только по одному из вин от каждого государства и экспортируются в 18 стран мира. SHABO — единственная компания в Украине, создающая премиальные вина "контролируемых наименований по происхождению" (украинский аналог французских Appellation d'origine controlee).

Для того чтобы украинцы ознакомились с серией вина, будут объявлены конкурсы на странице бренда UkraineNow.

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