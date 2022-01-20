Кока-кола обновляет дизайн бутылок и добавляет новый вкус (ФОТО)

В этом месяце компания представляет новый вид ароматизированной Кока-Колы, а через несколько недель у нее появится новый вкус напитка. Это часть обновленной работы компании над своим брендом Кока-Кола, поскольку она сбрасывает нишевые продукты и пытается вызвать увлечение своими напитками. Об этом сообщает CNN.

Кока-кола обновляет внешний вид и запускает новый напиток со вкусом кофе – CNN

В Соединенных Штатах новые версии банок и бутылок Cherry Coke имеют пурпурный цвет с белым логотипом Coca-Cola на обычной версии и черным логотипом Coca-Cola на версии Zero Sugar. Новые банки и бутылки ванильной Кока-Колы кремового цвета, а новая упаковка для аромата Cherry Vanilla является смесью двух цветов (близких к пурпурному).

Кока-Кола с нулевым содержанием кофеина, а также Кола с нулевым содержанием кофеина и без сахара имеют новый внешний вид.

Сейчас Кока-Кола работает над обновлением внешнего вида и привлечением новых клиентов новыми продуктами.

Новые пакеты станут поступать на прилавки в конце января.

Обновление бутылок с ароматизированной кока-колой призвано "модернизировать и упростить внешний вид и помочь потребителям найти на полке вкус, который они ищут", – сказала Наталья Суарез, старший бренд-менеджер портфолио Coke Choice.

Предполагается, что на обновленных банках можно сразу увидеть вкусы и четко различить варианты с полным содержанием сахара и без сахара/калорий.

По словам Суарез, компания начала капитальное обновление упаковки в прошлом году, когда сменила упаковку Кока-кола, Diet Coke и Coke Zero Sugar. Компания также изменила рецепт Coke Zero Sugar, чтобы сделать вкус напитка больше похожим на обычную Колу.

Привлекать внимание клиентов, когда они проходят по продуктовому проходу, важно для таких брендов как Кока-кола, которые должны максимально использовать место на полках.

"Это дарвиновская борьба за место в супермаркете или в магазине", — сказал CNN Business в прошлом году генеральный директор Кока-Кола Джеймс Квинси.

Другой способ заинтересовать людей Кока-Колой – выйти за пределы традиционных вкусов. Поэтому компания запускает новый вкус Кока-кола с кофе.

Около года назад компания привезла в Соединенные Штаты Coke with Coffee – Кока-кола из кофейного порошка.

Мокко является логичным следующим вкусом, сказал Брандан Стрикленд, бренд-директор Кока-Кола Trademark, отметив, что этот шаг был "простым".

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