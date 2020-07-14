Коллектив «Семок» требует уволить прокурора Рубана из прокуратуры

Сегодня в Киеве проходит заседание кадровой комиссии по аттестации прокуроров местных прокуратур. Среди других, на аттестацию приглашен первый заместитель прокурора Сумской области Александр Рубан. А только в прошлом месяце он стал фигурантом скандала относительно вмешательства в работу сумского суда. Чиновник прокуратуры написал в суд официальное письмо, где требовал назначить судебное заседание на нужную ему дату. Согласно закону, это квалифицируется как превышение служебных полномочий.

Дело, по которому состоялось правонарушения, касалось попытки рейдерского захвата предприятия, производящего снеки в Синельниково Днепропетровской области. Именно на том заседании суда рейдеры добивались принятия постановления об аресте имущества завода и передачу его другим владельцам. Дело, по которому был наложен арест, не имело отношения к владельцу производственного комплекса - ООО "Волана". Незаконное определение районного суда было позже отменено апелляционным судом.

Однако трудовой коллектив завода требует наказать должностных лиц, виновных в рейдерстве. Таким образом, это должно стать не только защитой интересов данной компании, но и предохранителем от повторения рейдерских схем относительно других успешных предприятий. ГБР расследует дело в отношении следователя СБУ Прохненко и прокурора Жернового по подозрению в злоупотреблении властью и служебном подлоге. А материалы о возможном участии прокурора Рубана представители трудового коллектива лично привезли на заседание кадровой комиссии прокуратуры, с просьбой рассмотреть и задать вопросы прокурору: по каким мотивам он настолько откровенно давал указание суда. По мнению заявителей, прокурор Рубан не соответствует критериям компетентности, профессиональной этики и добропорядочности.

Представители предприятия уверены в справедливом решении комиссии, и просят политическое руководство страны взять дело под личный контроль. Работники объявили бессрочную акцию по защите своего предприятия от рейдеров и наказанию виновных в преступных действиях.

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