Коммуникация между властью и обществом: в Украине будут награждать лучших GR-специалистов

Уже традиционно в первых числах декабря в нашей стране проходит большое мероприятие по чествованию лучших специалистов и проектов в сфере GR. В этом году награждение известных бизнесменов, GR-специалистов, юристов, лоббистов и общественных деятелей состоится уже в четвертый раз.

В Украине будут награждать GR-специалистов (фото из открытых источников)

Как и в предыдущие годы, в анонсированном масштабном событии, участниками которого станет самая прогрессивная часть отечественного общества, можно будет не только увидеть награждение и принять в нем участие, но и познакомиться между собой, наладить важные профессиональные контакты и поддержку для реализации своих проектов.

GR-премия основана Украинской Ассоциацией профессионалов в сфере GR и лоббистов. Это всеукраинское объединение было официально создано в 2014 году для представительства интересов бизнеса и негосударственных организаций и налаживания важных коммуникаций с представителями органов власти и активной прослойкой общества. Это единственная организация такого рода в Украине и одна из крупнейших в Восточной Европе.

"К сожалению, на сегодняшний день украинцы недостаточно осведомлены с темой лоббизма, большинство из них не могут даже ответить на вопрос, что означает это слово. Но этот инструмент для эффективного взаимодействия бизнеса, власти и общества отлично работает во многих странах. Поэтому мы стремимся к законодательному урегулированию механизма лоббирования в Украине, чтобы сделать его четким, прозрачным и результативным для всех сторон процесса. , — отметила основательница Ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббистов Екатерина Одарченко.

По состоянию на ноябрь 2021 г. в Ассоциации насчитывается более 65 членов. Организация регулярно объединяет ведущих специалистов в определенных областях для развития лоббирования, адвокации, GR, Public Policy на практическом, в частности, законодательном уровне.

Совместно с Институтом Демократии и Развития “PolitA”, Международной ассоциацией профессионалов по связям с органами власти (IGAPA) и политконсалтинговой компанией “SIC-Group Ukraine”, американскими и европейскими партнерами ежегодно проходит Международный GR-Форум, объединяющий ведущих политиков , лоббистов, PR, GR-специалистов, юристов из стран ЕС, США, Азии. Цель GR-Форума – создание условий для демократического, прозрачного и постоянного диалога власти и бизнеса.

Всеукраинская GR- премия – это постоянный проект Ассоциации, который позволяет привлечь внимание к Government Relations, и стимулировать для новых достижений тех, кто воплощает в жизнь современной Украины GR- проекты. В этом году организаторы анонсируют 12 номинаций:

· Лучший проект в сфере GR

· Лучший региональный GR-проект

· Лучший консультант в сфере GR

· Лучшая профильная ассоциация

· Лучший юридический кейс

· Лучший международный кейс

· Лучший адвокационный кейс

· Лучшее отраслевое решение

· GR-амбасадор 2021 (самый активный деятель по институализации GR-профессии)

· Лучший GR-инструмент

· Лучшее G2G решение 2021

· GR-прорыв 2021

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что состоится премия HR-бренд Украина.

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