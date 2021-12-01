Коммуникация между властью и обществом: в Украине будут награждать лучших GR-специалистов

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Станислав Молчанов
Уже традиционно в первых числах декабря в нашей стране проходит большое мероприятие по чествованию лучших специалистов и проектов в сфере GR. В этом году награждение известных бизнесменов, GR-специалистов, юристов, лоббистов и общественных деятелей состоится уже в четвертый раз.
В Украине будут награждать GR-специалистов (фото из открытых источников)
Как и в предыдущие годы, в анонсированном масштабном событии, участниками которого станет самая прогрессивная часть отечественного общества, можно будет не только увидеть награждение и принять в нем участие, но и познакомиться между собой, наладить важные профессиональные контакты и поддержку для реализации своих проектов.
GR-премия основана Украинской Ассоциацией профессионалов в сфере GR и лоббистов. Это всеукраинское объединение было официально создано в 2014 году для представительства интересов бизнеса и негосударственных организаций и налаживания важных коммуникаций с представителями органов власти и активной прослойкой общества. Это единственная организация такого рода в Украине и одна из крупнейших в Восточной Европе.
По состоянию на ноябрь 2021 г. в Ассоциации насчитывается более 65 членов. Организация регулярно объединяет ведущих специалистов в определенных областях для развития лоббирования, адвокации, GR, Public Policy на практическом, в частности, законодательном уровне.
Совместно с Институтом Демократии и Развития “PolitA”, Международной ассоциацией профессионалов по связям с органами власти (IGAPA) и политконсалтинговой компанией “SIC-Group Ukraine”, американскими и европейскими партнерами ежегодно проходит Международный GR-Форум, объединяющий ведущих политиков , лоббистов, PR, GR-специалистов, юристов из стран ЕС, США, Азии. Цель GR-Форума – создание условий для демократического, прозрачного и постоянного диалога власти и бизнеса.
Всеукраинская GR- премия – это постоянный проект Ассоциации, который позволяет привлечь внимание к Government Relations, и стимулировать для новых достижений тех, кто воплощает в жизнь современной Украины GR- проекты. В этом году организаторы анонсируют 12 номинаций:
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Лучший проект в сфере GR
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Лучший региональный GR-проект
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Лучший консультант в сфере GR
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Лучшая профильная ассоциация
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Лучший юридический кейс
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Лучший международный кейс
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Лучший адвокационный кейс
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Лучшее отраслевое решение
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GR-амбасадор 2021 (самый активный деятель по институализации GR-профессии)
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Лучший GR-инструмент
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Лучшее G2G решение 2021
·
GR-прорыв 2021
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что состоится премия HR-бренд Украина.
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