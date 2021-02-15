Компании экосистемы Concord Fintech Solutions заняли первые места на PSM Awards 2020

Три компании, которые формируют инфраструктуру финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, заняли призовые места в номинациях конкурса PaySpace Magazine Awards 2020. Кроме того, жюри и эксперты премии также отметили проект ConcordBank IconBridge как "Лучший techfin-проект". Об этом на своей странице в Facebook сообщила основатель экосистемы Елена Соседка.

Быть победителем PSM Awards 2020 очень почетно. Фото компании

"Все компании и проекты экосистемы Concord Fintech Solutions — это в первую очередь люди. Две победы и призовые места в еще двух номинациях на PSM Awards 2020 — доказательство высокой экспертности в финтех-индустрии", – отметила основатель экосистемы.

Места в номинациях PaySpace Magazine Awards 2020 распределились следующим образом:

1-е место в номинации "Лучший процессинговый центр" получил независимый ПЦ Procard.

1-е место в "Лучший techfin-проект" получил продукт ConcordBank – IconBridge.

2-е место в "Лучший банк-эквайер" – банк ConcordBank.

3-е место в "Лучший партнер интернет-магазинов по приему платежей" – платежный сервис ConcordPay.

Напомним, что Concord Fintech Solutions – это первая в Украине открытая финтех-экосистема, в рамках которой участники финансового рынка могут создавать и развивать собственные финтех-проекты.

Единую инфраструктуру экосистемы формируют банк ConcordBank, независимый процессинговый центр ProCard, платежный сервис ConcordPay, IT-компания MustPay, биллинговая система MassPay, которые предоставляют разнообразные решения на рынке, а также ряд глубинных экспертиз команд. Кроме того, в рамках CSR-политики важное место в экосистеме занимает digital-биржа благотворительности "ДоброДій", которая оказывает поддержку детям с тяжелыми заболеваниями и реализовывает другие социально важные проекты.

IconBridge – продукт ConcordBank. Techfin-решение, которое содержит модуль токенизации для добавления карты в кошельки с помощью интернет-банкинга и модуль для управления токенами для сотрудников банка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!