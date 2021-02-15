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Компании экосистемы Concord Fintech Solutions заняли первые места на PSM Awards 2020

Компании заняли сразу четыре призовых места, два из которых — первые

сегодня, 17:40
Автор:

Станислав Молчанов

Три компании, которые формируют инфраструктуру финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, заняли призовые места в номинациях конкурса PaySpace Magazine Awards 2020. Кроме того, жюри и эксперты премии также отметили проект ConcordBank IconBridge как "Лучший techfin-проект". Об этом на своей странице в Facebook сообщила основатель экосистемы Елена Соседка.

Компании экосистемы Concord Fintech Solutions заняли первые места на PSM Awards 2020

Быть победителем PSM Awards 2020 очень почетно. Фото компании

"Все компании и проекты экосистемы Concord Fintech Solutions — это в первую очередь люди. Две победы и призовые места в еще двух номинациях на PSM Awards 2020 — доказательство высокой экспертности в финтех-индустрии", – отметила основатель экосистемы. 

Места в номинациях PaySpace Magazine Awards 2020 распределились следующим образом:

1-е место в номинации "Лучший процессинговый центр" получил независимый ПЦ Procard.

1-е место в "Лучший techfin-проект" получил продукт ConcordBank – IconBridge.

2-е место в "Лучший банк-эквайер" – банк ConcordBank. 

3-е место в "Лучший партнер интернет-магазинов по приему платежей" – платежный сервис ConcordPay. 

Напомним, что Concord Fintech Solutions – это первая в Украине открытая финтех-экосистема, в рамках которой участники финансового рынка могут создавать и развивать собственные финтех-проекты.  

Единую инфраструктуру экосистемы формируют банк ConcordBank, независимый процессинговый центр ProCard, платежный сервис ConcordPay, IT-компания MustPay, биллинговая система MassPay, которые предоставляют разнообразные решения на рынке, а также ряд глубинных экспертиз команд. Кроме того, в рамках CSR-политики важное место в экосистеме занимает digital-биржа благотворительности "ДоброДій", которая оказывает поддержку детям с тяжелыми заболеваниями и реализовывает другие социально важные проекты. 

IconBridge – продукт ConcordBank. Techfin-решение, которое содержит модуль токенизации для добавления карты в кошельки с помощью интернет-банкинга и модуль для управления токенами для сотрудников банка.


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