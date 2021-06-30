Компании Слюсарева опровергли причастность к нелегальному ввозу сигарет и назвали причину этой спланированной дискредитации

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Станислав Молчанов
В группе компаний DUTYFREEUNITE, состоящая
из ООО "Тревел Ритейл Украина", ООО "Дьюти-Фри Одесса" и ООО "Скай шоп"
категорически опровергли любую
причастность к незаконному импорту сигарет в Украину из Китая. Так представители холдинга отреагировали
на материал, опубликованный изданием KyivPost, сообщает портал "Гордон".
DUTYFREEUNITE опровергает причастность к контрабанде сигарет. Фото: dutyfreeunite / Instagram
"Нам неприятно это констатировать, но группа наших компаний стала
жертвой либо непрофессионализма отдельных авторов материала, либо, куда хуже — целью щедро оплаченной медийной
атаки.
Мы не беремся делать скоропостижных выводов и надеемся на
мирное досудебное урегулирование ситуации, особенно учитывая положительную
репутацию KyivPost. Однако, распространённая изданием 22 июня информация
порочит имя нашей компании, наносит непоправимый репутационный урон, а также
нарушает неимущественные права ряда наших представителей.
Изложенные в статье утверждения о якобы причастности наших юридических лиц к контрабанде китайских сигарет Regina в Украину, — это ложь, которая не выдерживают критики. Ни единой пачки продукции указанного бренда компании, входящие в DUTYFREEUNITE, за все время работы на рынке, не импортировали и не продали", — сказано в заявлении.
Также в DUTYFREEUNITE отмечают, что
материал "носит манипуляторный характер". Бизнесмены не исключают, что подобное
сделано "с целью опорочить имидж компаний либо их собственников".
В холдинге заверили, что являются добросовестными плательщиками налогов (в период с 2010 по 2020 г. DUTYFREEUNITE заплатила в бюджеты Украины более 50 млн грн.) и всю свою предпринимательскую деятельность осуществляют в строгом соответствии с действующим украинским законодательством.
Также сообщается, что компании готовят обращение к авторам
материала о незаконном импорте китайских сигаретах с требованием об
опровержении недостоверной информации и аргументацией своей позиции.
"Группа наших компаний имеет многолетнюю положительную
репутацию на рынке, является членом множества международных ассоциаций. Мы
дорожим результатами труда своей команды, успешным сотрудничеством с немецким
партнёром и европейскими производителями мировых брендов.
Поэтому, в случае игнорирования наших аргументов, будем вынуждены добиваться опровержения распространённой против нас клеветы в судебном порядке", — резюмируется в заявлении.
Несмотря на позицию компании и опровержение какой-либо
причастности к нелегальному импорту китайских сигарет, журналист Юрий Бутусов
продолжил распространять утверждения из материала KievPost. Сделал он это после
того, как заявления DUTYFREEUNITE уже было опубликовано в СМИ.
Напомним, что по информации Тимофея Милованова, сайт Цензор.Нет, главредом которого
является Бутусов, финансирует якобы контрабандист из санкционного списка СНБО Сеяр Куршутов. Последний, по данным телеграмм-каналов, и может выступать заказчиком дискредитации Слюсарева.
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