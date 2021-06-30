Компании Слюсарева опровергли причастность к нелегальному ввозу сигарет и назвали причину этой спланированной дискредитации

В группе компаний DUTYFREEUNITE, состоящая из ООО "Тревел Ритейл Украина", ООО "Дьюти-Фри Одесса" и ООО "Скай шоп" категорически опровергли любую причастность к незаконному импорту сигарет в Украину из Китая. Так представители холдинга отреагировали на материал, опубликованный изданием KyivPost, сообщает портал "Гордон".



DUTYFREEUNITE опровергает причастность к контрабанде сигарет. Фото: dutyfreeunite / Instagram

"Нам неприятно это констатировать, но группа наших компаний стала жертвой либо непрофессионализма отдельных авторов материала, либо, куда хуже — целью щедро оплаченной медийной атаки. Мы не беремся делать скоропостижных выводов и надеемся на мирное досудебное урегулирование ситуации, особенно учитывая положительную репутацию KyivPost. Однако, распространённая изданием 22 июня информация порочит имя нашей компании, наносит непоправимый репутационный урон, а также нарушает неимущественные права ряда наших представителей. Изложенные в статье утверждения о якобы причастности наших юридических лиц к контрабанде китайских сигарет Regina в Украину, — это ложь, которая не выдерживают критики. Ни единой пачки продукции указанного бренда компании, входящие в DUTYFREEUNITE, за все время работы на рынке, не импортировали и не продали", — сказано в заявлении.

Также в DUTYFREEUNITE отмечают, что материал "носит манипуляторный характер". Бизнесмены не исключают, что подобное сделано "с целью опорочить имидж компаний либо их собственников".

"Вадим Слюсарев стал одним из соучредителей некоторых компаний группы DUTYFREEUNITE в мае 2018 года. И описанные в материале события, мало того, что изложены недостоверно, так они еще и вовсе не соотносятся с его бизнес-деятельностью в сфере беспошлинной торговли", — заявили в компаниях.

В холдинге заверили, что являются добросовестными плательщиками налогов (в период с 2010 по 2020 г. DUTYFREEUNITE заплатила в бюджеты Украины более 50 млн грн.) и всю свою предпринимательскую деятельность осуществляют в строгом соответствии с действующим украинским законодательством.

Также сообщается, что компании готовят обращение к авторам материала о незаконном импорте китайских сигаретах с требованием об опровержении недостоверной информации и аргументацией своей позиции.

"Группа наших компаний имеет многолетнюю положительную репутацию на рынке, является членом множества международных ассоциаций. Мы дорожим результатами труда своей команды, успешным сотрудничеством с немецким партнёром и европейскими производителями мировых брендов. Поэтому, в случае игнорирования наших аргументов, будем вынуждены добиваться опровержения распространённой против нас клеветы в судебном порядке", — резюмируется в заявлении.

Несмотря на позицию компании и опровержение какой-либо причастности к нелегальному импорту китайских сигарет, журналист Юрий Бутусов продолжил распространять утверждения из материала KievPost. Сделал он это после того, как заявления DUTYFREEUNITE уже было опубликовано в СМИ.

Напомним, что по информации Тимофея Милованова, сайт Цензор.Нет, главредом которого является Бутусов, финансирует якобы контрабандист из санкционного списка СНБО Сеяр Куршутов. Последний, по данным телеграмм-каналов, и может выступать заказчиком дискредитации Слюсарева.

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