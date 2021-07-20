Компания DIM не строит ЖК, а создает экосистему, — Насиковский

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Станислав Молчанов
Известная девелоперская компания DIM уже не первый год занимается возведением жилых комплексов в Киеве. По словам основателя и управляющего партнера фирмы Александра Насиковского, оригинальность подхода к строительству определяется тем, что они работают над созданием настоящей экосистемы.
Руководящий партнер DIM Александр Насиковский. Фото из открытых источников
Чтобы объяснить этот принцип, бизнесмен приводит простой пример: компания пытается предсказать потребности жителей домов, которые появятся в ближайшем будущем.
Одним из важных приоритетов DIM является обустройство придомовой территории с зеленой зоной. Для этого представители компании высаживают рядом с застройкой уникальные растения. Например, ЖК "Метрополис" может похвастаться пиниями, которым нет аналога в столице.
Кроме этого, значительное внимание уделяется инклюзивной инфраструктуре. Это не просто пандусы или доступные для нажатия кнопки лифта, а целая система внутри и снаружи комплекса, специально оборудованные детские площадки.
За семь лет плодотворной работы группе компаний DIM удалось свести сотни тысяч метров качественного жилья. По словам управляющего партнера фирмы, каждый пятый покупатель возвращается к ним для повторного инвестирования в недвижимость.
Важным является и тот момент, что сейчас компания предлагает приобрести квартиру с уже готовым ремонтом. Эта функция получила название #READYDIM. Она позволяет выбрать стиль интерьера и его цветовое решение, формат с мебелью или без, в бюджетном ценовом варианте или с эксклюзивным дизайн-проектом.
Ключевыми проектами компании DIM Насиковский называет четыре локации. Это Lucky Land, который обещает стать новым инфраструктурным сердцем Киева; А136 Higlight Tower в самом центре столицы; элитный загородный комплекс Park Lake City, созданный для жизни на природе недалеко от Киева, а также инновационный ЖК "Метрополис".
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