Компания DIM не строит ЖК, а создает экосистему, — Насиковский

Известная девелоперская компания DIM уже не первый год занимается возведением жилых комплексов в Киеве. По словам основателя и управляющего партнера фирмы Александра Насиковского, оригинальность подхода к строительству определяется тем, что они работают над созданием настоящей экосистемы.

Руководящий партнер DIM Александр Насиковский. Фото из открытых источников

"Наша задача — создать идеальное пространство с развитой инфраструктурой, организовать такие условия, чтобы бытовые заботы не отвлекали людей от важных вещей в жизни. Мы рассматриваем квартиру, как гаджет, где удобные программы облегчают жизнь и делают его более комфортным и разнообразным", — говорит Насиковский.

Чтобы объяснить этот принцип, бизнесмен приводит простой пример: компания пытается предсказать потребности жителей домов, которые появятся в ближайшем будущем.

"Например, мы уже сегодня значительно увеличиваем количество зарядок для электромобилей на паркингах. Большое внимание уделяем экологичности, энергоэффективности строительных материалов — в конструкциях наружных стен применяются керамические поризованные блоки. Это улучшенная версия керамического кирпича, которая имеет отличные теплоизоляционные свойства и производится из экологически чистых компонентов", — перечисляет Александр Насиковский.

Одним из важных приоритетов DIM является обустройство придомовой территории с зеленой зоной. Для этого представители компании высаживают рядом с застройкой уникальные растения. Например, ЖК "Метрополис" может похвастаться пиниями, которым нет аналога в столице.

Кроме этого, значительное внимание уделяется инклюзивной инфраструктуре. Это не просто пандусы или доступные для нажатия кнопки лифта, а целая система внутри и снаружи комплекса, специально оборудованные детские площадки.

"Также обеспечиваем наших жителей питьевой водой из собственных артезианских скважин (Новый Автограф, Lucky Land, Метрополис), или устанавливаем собственные многоуровневые системы очистки и фильтрации воды, — говорит бизнесмен. — Даем возможность установить в собственную квартиру систему очистки воздуха от газов, пыли и аллергенов. Эту опцию очень ценят жители центрального Киева".

За семь лет плодотворной работы группе компаний DIM удалось свести сотни тысяч метров качественного жилья. По словам управляющего партнера фирмы, каждый пятый покупатель возвращается к ним для повторного инвестирования в недвижимость.

"Мы сами себе поставили высокую планку не только в строительстве, но и в уровне обслуживания и сервиса, — подчеркивает Александр Насиковский. — Главный наш конкурент — мы сами ".

Важным является и тот момент, что сейчас компания предлагает приобрести квартиру с уже готовым ремонтом. Эта функция получила название #READYDIM. Она позволяет выбрать стиль интерьера и его цветовое решение, формат с мебелью или без, в бюджетном ценовом варианте или с эксклюзивным дизайн-проектом.

Ключевыми проектами компании DIM Насиковский называет четыре локации. Это Lucky Land, который обещает стать новым инфраструктурным сердцем Киева; А136 Higlight Tower в самом центре столицы; элитный загородный комплекс Park Lake City, созданный для жизни на природе недалеко от Киева, а также инновационный ЖК "Метрополис".

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