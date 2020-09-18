Компания ICU пятый год подряд признана лучшим инвестиционным партнером страховых компаний

Специализированное издание страхового рынка Украины "Insurance TOP" наградило ICU званием лучшего инвестиционного партнера страховых компаний в Украине.

Insurance TOP ежегодно формирует свой рейтинг на основе официальной отчетности участников страхового рынка. Согласно отчетным данным, компания ICU является крупнейшим брокером ОВГЗ на страховом рынке Украины уже на протяжении пяти лет подряд.

По данным страховщиков, по итогам 1-го квартала 2020 года ОВГЗ составляют 22% от их общих активов. В собственности страховщиков государственные бумаги на сумму более 10 млрд грн. Это 35% от общего объема ОВГЗ во владении всех юридических лиц в Украине.

"НБУ, как новый регулятор сферы страхования, продолжает работу над повышением надежности этого рынка - улучшением качества активов и резервов страховщиков. Поэтому спрос на ОВГЗ среди страховых компаний будет только расти, ведь гособлигации остаются самым надежным инструментом для инвестиций, имея 100%-ю государственную гарантию выплаты", - отмечает Евгения Грищенко, руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов ICU.

В ICU также добавляют, что появился и заметный интерес страховых компаний к корпоративным облигациям украинских эмитентов.

"Ввиду снижения ставок по депозитам, а также в поиске более доходных альтернатив в инвестировании, страховщики вполне могут стать драйвером рынка корпоративных бондов в 2021 году", - считает Евгения Грищенко.

Кроме того, компания ICU получила на днях еще одну награду от страхового рынка за непрерывную поддержку и партнерство Международного финансового форума, который на протяжении уже 20 лет проводится страховщиками в Одессе.

Отметим, что инвестиционная компания ICU создана в 2006 году выходцами из голландского ING банка. Компания сразу зарекомендовала себя лидером на рынке торгов облигациями внутреннего государственного займа, сохраняя первые позиции в этом сегменте уже более 10 лет. Из них последние 5 лет ICU является крупнейшим провайдером услуг на рынке ОВГЗ для страховых компаний. Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

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