Компания SHABO получила звание «Добросовестный налогоплательщик - 2019»

Всеукраинский рейтинг "Добросовестные налогоплательщики" основан в 2011 году. Цель — отмечание достижений лучших налогоплательщиков и создание благоприятных условий для развития взаимовыгодного сотрудничества между государством и бизнесом.



SHABO получила почетное звание

"Уверены, что тот, кто работает в прозрачном честном формате и добросовестно платит налоги, добросовестно выполняет свои обязанности перед государством, обеспечивает ее социально-экономическую стабильность и общественное благосостояние, — тот заботится об Украине, ее будущем, особенно в условиях, когда вся страна борется с COVID-19, и как никогда нуждается в нашей поддержке", — отметил Григол Катамадзе, президент ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины".

За последние три года SHABO уплатила налогов более 1400000000 грн в бюджеты разных уровней, за 9 месяцев 2020 — около 360 млн грн. Компания активный участник в вопросах жизнеобеспечения и благоустройства региона, в котором работает. Постоянно оказывает материальную помощь детским дошкольным учреждениям, районным больницам, школам, поддерживает спортивные команды и культурные мероприятия.

"Мы убеждены, что в вопросе стабильности и благосостояния страны большую роль играет именно ответственная уплата налогов. Таким образом отечественные компании и предприятия демонстрируют неравнодушие к настоящему и будущему своей страны", — комментирует Гиорги Иукуридзе, СЕО компании SHABO.

Компания SHABO является одним из крупнейших налогоплательщиков винодельческой отрасли страны, о чем свидетельствуют и семь отличий Всеукраинского рейтинга "Добросовестные налогоплательщики". Кроме этого, компания вошла в ТОП-25 лучших работодателей Украины 2020.

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