Компанию "Интертелеком" готовятся объявить банкротом

Хозяйственный суд Одесской области начал рассматривать дело о признании банкротом известной CDMA-компании "Интертелеком". Об этом сообщает "Первый деловой". Известно, что первое заседание состоится 10 сентября.

Так, согласно материалам, оператор "Интертелеком" пытался получить лицензию формата 4G вместе с тремя другими – лидерами украинского рынка. Это было в текущем году. Однако вышеназванная компания не оплатила лицензию, перенеся срок оплаты на 1 июля 2020 года.

Инвесторы заявили о готовности оплаты, но в июне текущего года компания проходила процедуру в Европейском банке. Такую информацию подал заместитель гендиректора Алексей Халюк. По состоянию на 1 июля денег за лицензию от "Интертелекома" никто так и не увидел, а Халюк уволился. Также стало известно, что "Интертелеком" часть своих частот 4G уже отдал в пользу одного из лидеров мобильных операторов в Украине – компании "Киевстар".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский инженер Илон Маск стал обладателем состояния свыше 100 млрд долларов. Большая часть из этого получена от 21% акций Tesla, по данным Forbes. Акции Tesla, которые начинали торговаться по 17 долл. за штуку в 2010 году, выросли на целых 3,5% в утренней торговле до рекордного максимума в 2318,49 долл.







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