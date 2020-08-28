Состояние Илона Маска превысили отметку в 100 миллиардов долларов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска превысила 100 млрд долларов в пятницу, свидетельствуют данные списка миллиардеров Forbes. Предпринимателю удалось достичь таких показателей благодаря более чем пятикратному росту акций производителя электромобилей Tesla Inc. Об этом пишет Reuters.



Большая часть состояния Маска получена от 21% акций Tesla, по данным Forbes. Акции Tesla, которые начинали торговаться по 17 долл. за штуку в 2010 году, выросли на целых 3,5% в утренней торговле до рекордного максимума в 2318,49 долл.

Компания стала самым ценным автопроизводителем в мире по рыночной капитализации 1 июля, когда обогнала лидирующую Toyota Motor Corp и за последние 10 лет сделала многих своих инвесторов миллионерами.

Маск теперь является частью элитного клуба, состоящего всего из четырех человек с двенадцатизначным капиталом. Однако его почти 100 миллиардов долларов – это всего лишь половина состояния богатейшего человека в мире, генерального директора Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивается в 200 млрд долларов.

Маск, который был соучредителем и продавцом интернет-платежей компании PayPal Holdings Inc, теперь возглавляет некоторые из самых футуристических компаний в мире. Помимо Tesla, он возглавляет компанию SpaceX и стартап Neuralink.

Ранее "Комментарии" писали, что Илон Маск занимает четвертую строчку в рейтинге самых богатых людей в мире. Но стремительный рост акций его компании Tesla позволит ему значительно нарастить свой капитал в ближайшее время.

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