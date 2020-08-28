kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.08.2020

BTC/USD

11515.04

ETH/USD

395.84

LTC/USD

57.81

НБУ 28.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес истории успеха Состояние Илона Маска превысили отметку в 100 миллиардов долларов
commentss НОВОСТИ Все новости

Состояние Илона Маска превысили отметку в 100 миллиардов долларов

Акции компании Tesla делают Илона Маска все богаче

сегодня, 19:53
Автор:

Татьяна Веремеева

Состояние американского предпринимателя Илона Маска превысила 100 млрд долларов в пятницу, свидетельствуют данные списка миллиардеров Forbes. Предпринимателю удалось достичь таких показателей благодаря более чем пятикратному росту акций  производителя электромобилей Tesla Inc. Об этом пишет Reuters.

Большая часть состояния Маска получена от 21% акций Tesla, по данным Forbes. Акции Tesla, которые начинали торговаться по 17 долл. за штуку в 2010 году, выросли на целых 3,5% в утренней торговле до рекордного максимума в 2318,49 долл.

Состояние Илона Маска превысили отметку в 100 миллиардов долларов

Компания стала самым ценным автопроизводителем в мире по рыночной капитализации 1 июля, когда обогнала лидирующую Toyota Motor Corp и за последние 10 лет сделала многих своих инвесторов миллионерами.

Маск теперь является частью элитного клуба, состоящего всего из четырех человек с двенадцатизначным капиталом. Однако его почти 100 миллиардов долларов – это всего лишь половина состояния богатейшего человека в мире, генерального директора Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивается в 200 млрд долларов.

Маск, который был соучредителем и продавцом интернет-платежей компании PayPal Holdings Inc, теперь возглавляет некоторые из самых футуристических компаний в мире. Помимо Tesla, он возглавляет компанию SpaceX и стартап Neuralink.

Ранее "Комментарии" писали, что Илон Маск занимает четвертую строчку в рейтинге самых богатых людей в мире. Но стремительный рост акций его компании Tesla позволит ему значительно нарастить свой капитал в ближайшее время.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!