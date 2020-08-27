Рекордный рост акций Tesla делает Илона Маска все богаче

Предприниматель Илон Маск по состоянию на сегодня занимает четвертую строчку в рейтинге самых богатых людей в мире. Но стремительный рост акций его компании Tesla позволит ему значительно нарастить свой капитал в ближайшее время. Об этом пишет CNN.



По данным Bloomberg сейчас состояние Маска оценивается в 96 млрд долл. Генеральный директор Tesla не получает постоянной зарплаты, но в 2018 году акционеры одобрили пакет выплат, который в конечном итоге может принести ему 20,3 миллиона опционов на акции, выплачиваемых 12 равными траншами, что потенциально сделает его самым богатым человеком в мире. Благодаря огромному росту акций Tesla Маск получил право на два блока опционов, которые на бумаге стоят около 2,8 млрд долл. каждый. Следующий транш Маск получит уже через несколько недель.

Маск получит опционы, поскольку компания достигнет ряда целевых показателей как по финансовым результатам, так и по рыночной стоимости. Одна из двух вех, которые должны быть достигнуты для реализации этих опционов, заключается в том, что акции Tesla, которые были оценены в 372 млрд долл. на закрытии торгов в понедельник, должны поддерживать среднюю рыночную стоимость в размере 200 млрд долл. в течение шести месяцев и в течение последних пяти месяцев этой цели удавалось достичь.

Таким образом, даже если акции Tesla потеряют почти половину своей текущей стоимости в течение следующего месяца, они все равно будут иметь в среднем за шесть месяцев 200 млрд долл. или больше.

Другая веха основана на показателях выручки или прибыли Tesla. И если прогнозы аналитиков верны, Tesla должна быть в состоянии сделать это в текущем квартале.

Показатель прибыли, используемый для оценки успеха, должен составлять 4,5 млрд долл. в течение 12-месячного периода. Компания почти достигла этого за 12 месяцев, закончившихся в июне, когда она заработала 4,4 млрд долл. Его прогноз на третий квартал составляет 1,4 миллиарда долларов, что примерно на треть больше, чем он заработал за этот период годом ранее.

Независимо от того, сколько опционов Маск получит в этом году, они будут лишь частью его нынешних акций Tesla. Он владеет 34 миллионами акций этой компании, что составляет около 18% акций компании, которая оценивается в 68 миллиардов долларов.

Напомним, Джефф Безос стал первым человеком в истории, состояние которого превысило 200 млрд долларов.

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