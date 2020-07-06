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Конфликт интересов в Укрзалізниці: в ближайшее время в наблюдательном совете компании произойдут изменения

Член наблюдательного совета УЗ Кристиан Кун может быть уволен в связи с тем, что занимает руководящие должности в "Казахских железных дорогах" и "Литовских железных дорогах"

сегодня, 11:03
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Конфликт интересов в Укрзалізниці: в ближайшее время в наблюдательном совете компании произойдут изменения

В ближайшее время член наблюдательного совета Укрзалізниці Кристиан Кун может быть уволен из наблюдательного совета компании. Причина тому - совмещение Куном должностей, ведь, как известно, с февраля 2018 года он является главой совета директоров компании "Казахские железные дороги", а с декабря 2018 года - еще и независимым директором "Литовских железных дорог".

Это очевидный конфликт интересов, ведь эти компании являются прямыми конкурентами на рынке транзита контейнеров из Китая в Евросоюз. Кроме того, важно учитывать, что Казахстан является членом Таможенного союза, и поддержал запрет на железнодорожный транзит украинских товаров через территорию России.

Кристиан Кун является немецким гражданином, имеет большой опыт работы в железнодорожной отрасли, и прекрасно знает, что такое конфликт интересов. Тем не менее, этот факт он предпочитает не указывать в отчетах для Укрзалізниці.

В 2020 году Кристиан Кун активно лоббирует отказ от поставок для Укрзалізниці комплектующих украинского производства в пользу продукции из Казахстана, где он возглавляет правление монопольного ЖД-перевозчика. При этом Кун использует весь набор нечистоплотной конкуренции: от инициирования жалоб в правоохранительные органы до информационных атак. Это вызывает недоумение у остальных членов наблюдательного совета УЗ, что и стало поводом для рассмотрения вопроса об увольнении Кристиана Куна.


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