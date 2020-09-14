Конкурс на управление активами медиахолдинга УМХ выиграло "1+1 Интернет" – АРМА

Тендерный комитет Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), определило ООО "1+1 Интернет" из группы "1+1 медиа" победителем конкурса по отбору управляющего активами "Украинского Медиа Холдинга" (УМХ). Об этом говорится в сообщении АРМА.

В АРМА заявили, что победитель отбора предложил наиболее выгодные экономические условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в государственный бюджет в размере 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн грн ежемесячно.

Также агентство указало, что были учтены коллизии в нормах специального закона об АРМА, УПК Украины и положениях судебного решения, которым активы УМХ были переданы в управление агентства. Отмечается, что это существенно усложнило однозначный выбор в пользу кого-либо из участников конкурса.

"В дальнейшем должна быть проведена оценка активов и заключен договор об управлении между АРМА и ООО "1+1 Интернет". Кроме того, в данном случае управляющему необходимо также согласование Антимонопольного комитета на предмет допустимой концентрации активов", – говорится в сообщении.

Кроме победителя, в конкурсе принимали участие еще пять компаний: "Издательство Украинский медиа дом", "Коммуникационный хаб "Экономика", "Объединенная Медиа Группа", ООО "Сегодня мультимедиа", "Издательский дом Масави".

Со своей стороны, в руководстве "Издательского дома Масави" заявили о согласии с результатами конкурса.

"Мы принимаем результаты конкурса и считаем, что он был проведен честно, прозрачно и в полном соответствии с действующим законодательством. "Издательский дом Масави" действительно предложил в качестве гарантированного ежемесячного платежа меньшую сумму, чем победитель", - заявил собственник "Издательского дома Масави" Виктор Гольдский.

Напомним, в АРМА заявили, что не меняли требования конкурса на управление активами УМХ.

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