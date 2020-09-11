В АРМА отрицают, что меняли требования конкурса на управление активами УМХ

Для повторного конкурса по поиску управляющего активами Украинского Медиа Холдинга АРМА существенно не меняло требования к участникам. Вместе с тем несколько изменили порядок подачи документов. Об этом всех предупредили заранее, утверждают на Facebook Агентства.

Украинский Медиа Холдинг

О том, что условия конкурса изменились ранее, в частности, написало агентство "Интерфакс-Украина". Там утверждали, что АРМА требует от участников согласования с лицами, связанными с холдингом "1+1 media".

В пресс-службе группы "1+1 media" и ООО "1+1 Интернет", которая тоже подавалась на конкурс заявили, что среди критериев не осталось письменного заверения, что участник не находится под контролем УМХ или бенефициаров. А вот добавилась требование, по которому участник должен получить согласие владельца активов относительно корпоративных прав на управление ими.

Юристы группы утверждали, что об изменении критериев участников конкурса АРМА не уведомляло дополнительно. Таким образом, уверены они, лоббируются интересы структур, связанных с Сергеем Курченко.

В АРМА это отрицают.

"Когда был объявлен повторный конкурсный отбор, существенно требования не менялись. В частности, и квалификационные критерии. Было усовершенствован порядок подачи документов в АРМА. Об этом потенциальных участников конкурса дополнительно сообщили на официальном сайте Агентства. На тот момент, что ни один участник еще не подал документы в АРМА ", - говорится в сообщении.

Также в АРМА добавили, что требование о необходимости указания в программе информации о согласии владельца корпоративных прав, необходимых для осуществления фактического управления активом, - это не новация повторного конкурса. Это требование, прописанное в статье 21 специального закона об АРМА.

Напомним, что 28 августа АРМА завершило прием документов на конкурс по поиску управляющего активами Украинского Медиа Холдинга. Участниками пожелали стать шесть компаний: "Издательский Дом Масави", "1+1 Интернет", "Издательство Украинский Медиа Дом", "Коммуникационный Хаб "Экономика", "Сегодня Мультимедиа", "Объединенная Медиа Группа".

ИД "Масави" выступает против передачи активов УМХ структурам связанным с Сергеем Курченко. В том числе и "Украинскому Медиа Дому". Таким образом конкурс может превратиться в бутафорию, которая будет подрывать основы честной конкуренции и равенства сторон в бизнес-процессах.



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