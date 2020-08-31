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Главная Новости Бизнес финансы ИД Масави будет бороться на конкурсе за право управление активами Украинского Медиа Холдинга
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ИД Масави будет бороться на конкурсе за право управление активами Украинского Медиа Холдинга

Победители конкурса получат корпоративные права, имущество, имущественные права интеллектуальной собственности и ценные бумаги Украинского Медиа Холдинга

сегодня, 08:28
Автор:

Виолетта Комаровская

Агентство по розыску и управления активами (АРМА) завершило прием документов на конкурс по поиску управителя для Украинского Медиа Холдинга. Об этом говорится на сайте ведомства. Издательский дом "Масави" также подал документы на участие в конкурсе.

Заявки на участие принимали с 20 июля по 28 августа. Одно из главных требований АРМА к участникам конкурса - это опыт. Юридическое лицо или предприниматель, в частности, должны иметь опыт в управлении компаниями, которые создают рекламу и контент для Интенрнет-СМИ, радио и печатных изданий. Такой опыт у ИД "Масави" есть. Среди прочих, в его составе - интернет-издание "Комментарии", которое успешно работает на украинском медиа-рынке уже 15 лет и вошло в ТОП-20 отечественных онлайн-изданий по версии американской компании USAID и InterNews. 

ИД Масави будет бороться на конкурсе за право управление активами Украинского Медиа Холдинга

Конкурс на управителя УМХ. Фото: telekritika.ua

Выбирая победителя конкурса по выбору управителя для УМХ, в АРМА пообещали брать за основу программу развития украинских медиа, которую предоставили участники. Чтобы создать свою ИД "Масави" изучил не только систему функционирования УМХ, но и детально проанализировал ситуацию на медиа-рынке в Украине, а также учел лучшие практики ведения медиа-бизнеса по всему миру. Ведь Украинский Медиа Холдинг в дальнейшем должен стать конкурентной и прибыльной группой компаний. 

Победитель конкурса получит корпоративные права 72 юридических лиц и ценные бумаги 7 юрлиц. Кроме того это будут имущественные права интеллектуальной собственности на знаки товаров и услуг, движимое и недвижимое имущество. 

Надеемся, что процедура выбора управителя для Украинского Медиа Холдинга будет прозрачной и объективной, а сам конкурс в АРМА проведут открыто.

Ранее "Комментарии" рассказывали более подробно об условиях конкурса по поиску управителя для Украинского Медиа Холдинга. 



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