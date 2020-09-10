Крупнейшая сделка в мире роскоши отменяется: почему LVMH отказался от покупки Tiffany

Француская компания, производитель предметов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) заявила о том, что отказывается от запланированного приобретения Tiffany, которое стало бы крупнейшей сделкой по продаже предметов роскоши в истории. Об этом пишет CNN.



Французский конгломерат объявил в среду, что при нынешнем положении дел он не сможет завершить сделку на 16,2 млрд долл., о которой было объявлено в ноябре прошлого года. Пересмотреть решение пришлось из-за угроз со стороны США ввести дополнительны таможенные пошлины на французские товары.

Соединенные Штаты объявили в июле, что введут пошлины в размере 25% на французские товары, включая косметику и сумки, в рамках спора о налогообложении цифровых компаний, но отложили сбор тарифов до 6 января 2021 года. LVMH заявила в среду, что французское правительство "поручило" ей отложить приобретение после этой даты.

Крупнейшая в мире группа компаний—производителей товаров класса люкс базируется в Париже и контролируется французским миллиардером Бернаром Арно, самым богатым человеком Европы. Финансовый директор Жан-Жак Гиони сказал, что у LVMH не было другого выбора, кроме как выполнить пожелания французского правительства.

Но Тиффани заявила, что запрос французского правительства не имеет под собой никаких юридических оснований. Американская компания заявила, что подала иск в Делавэр, который направлен на то, чтобы заставить LVMH завершить сделку.

Акции Tiffany упали почти на 10% в Нью-Йорке, в то время как акции LVMH упали примерно на 1% в Париже, прежде чем вернуть утраченные позиции.

Эта сделка укрепила бы позиции LVMH в ювелирном бизнесе и помогла бы ей конкурировать с конкурирующей швейцарской ювелирной компанией Richemont, сказал Ффлур Робертс, руководитель отдела исследований предметов роскоши Euromonitor International.

Ранее "Комментарии" писали, что легендарная американская компания Tiffany & Co. представила новую коллекцию аксессуаров для дома, которые объединены знаковым цветом бренда – мятным.

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