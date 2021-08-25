Кто стал первым налогоплательщиком в Украине среди компаний - итоги 2020

Группа компаний "Метинвест" стала первым по величине налогоплательщиком в Украине среди частных компаний. По результатам 2020 года она пополнила государственный бюджет на 22,1 млрд грн. Об этом сообщает Обозреватель.

Метинвест — международная горно-металлургическая компания, фото из открытых источников

Компания занимает лидерскую позицию среди полностью частных компаний. При этом "Метинвест" является третьим по величине налогоплательщиком в Украине.

Подчеркнём, что на предприятиях компании работает более 80 тысяч сотрудников.

Гораздо меньше рабочих мест в данной компании создает табачная отрасль. В то же время высокие отчисления в бюджет — следствие многократного повышения акцизов на сигареты.



Соответствующие рейтинги крупнейших налогоплательщиков ежегодно публикует Государственная фискальная служба, журнал "Рейтинг", исследовательские организации. Если объединить все эти исследования, то выходит, что в тройку лидеров в 2020 году входят "Укрнафта" — 45,8 млрд грн налогов, "Укргазвидобування" - 28, 4 млрд грн и "Метинвест" — 22, 1 млрд грн.

Напомним, что среди всех сфер традиционно больше инвестиций вкладывается в промышленность. Например, только группа "Метинвест" за время своей работы инвестировала 10 млрд долларов в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн — в развитие украинских городов.

Также, подчеркнём, что "Метинвест" основал первый частный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" в Мариуполе. Это полноценный ВУЗ, который будет воспитывать кадры, которые в будущем помогут развиваться металлургической отрасли.

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