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Кто стал первым налогоплательщиком в Украине среди компаний - итоги 2020

"Метинвест" вошёл в тройку лидеров среди налогоплательщиков

сегодня, 11:45
Автор:

Татьяна Каптур

Группа компаний "Метинвест" стала первым по величине налогоплательщиком в Украине среди частных компаний. По результатам 2020 года она пополнила государственный бюджет на 22,1 млрд грн. Об этом сообщает Обозреватель.

Кто стал первым налогоплательщиком в Украине среди компаний - итоги 2020

Метинвест — международная горно-металлургическая компания, фото из открытых источников

Компания занимает лидерскую позицию среди полностью частных компаний. При этом "Метинвест" является третьим по величине налогоплательщиком в Украине.

Подчеркнём, что на предприятиях компании работает более 80 тысяч сотрудников. 

Гораздо меньше рабочих мест в данной компании создает табачная отрасль. В то же время высокие отчисления в бюджет — следствие многократного повышения акцизов на сигареты.

Соответствующие рейтинги крупнейших налогоплательщиков ежегодно публикует Государственная фискальная служба, журнал "Рейтинг", исследовательские организации. Если объединить все эти исследования, то выходит, что в тройку лидеров в 2020 году входят  "Укрнафта" — 45,8 млрд грн налогов, "Укргазвидобування" -  28, 4 млрд грн и "Метинвест" — 22, 1 млрд грн.

Напомним, что среди всех сфер традиционно больше инвестиций вкладывается в промышленность. Например, только группа "Метинвест" за время своей работы инвестировала 10 млрд долларов в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн — в развитие украинских городов.

Также, подчеркнём, что "Метинвест" основал первый частный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" в Мариуполе. Это полноценный ВУЗ, который будет воспитывать кадры, которые в будущем помогут развиваться металлургической отрасли.

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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/gaz-metalurgiya-i-tabachka-vid-kogo-zalezhit-byudzhet-ukraini-i-hto-platit-bilshe-vsih-v-kaznu.htm
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