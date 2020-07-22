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LinkedIn вынужден уволить 960 сотрудников из-за коронавируса

LinkedIn обещает вернуть на работу уволенных сотрудников сразу после появления новых рабочих мест

сегодня, 05:45
Автор:

Татьяна Веремеева
LinkedIn вынужден уволить 960 сотрудников из-за коронавируса

Профессиональный сетевой сайт LinkedIn заявил о планах сократить около 960 рабочих мест, или 6% своих сотрудников. Такое решение компания вынуждена была принять из-за пандемии коронавируса, которая значительно повлияла на спрос на ее продукты и, соответственно, на доходы компании. Об этом пишет Reuters.

Компания LinkedIn помогает работодателям оценить пригодность кандидата на ту или иную должность, а сотрудники используют платформу для поиска новой работы.

LinkedIn сократит сотрудников в подразделениях продаж и найма по всему миру. Главный исполнительный директор Райан Рослански заявил, что компания предоставит по меньшей мере 10 недель выходного пособия, а также медицинскую страховку на год для американских сотрудников, а когда откроются новые вакансии, то предпочтение будут отдавать своим прежним сотрудникам.

Ранее "Комментарии" писали, что в Сети активно обсуждают риск массового увольнения учителей пенсионного возраста из-за введения новых правил работы. Однако в парламенте заверили – никто не будет увольнять учителей-пенсионеров. Учителей и директоров школ ждет одно нововведение – их автоматически будут переводить на срочный контракт. Это означает, что государство будет заказывать у них учительские и управленческие услуги, а дальше будет заключать трудовое соглашение, где подтвердит готовность за это платить.


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