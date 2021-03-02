Люди, от имени которых судятся с НГЗ, ничего не знают о судебном иске, – СМИ



















Заводской районный суд Николаева вчера, 1 марта, начал рассмотрение по существу дела по иску общественной организации "Стоп шлам" к "Николаевскому глиноземному заводу" (НГЗ). Предприятие обвиняют в загрязнении окружающей среды отходами (красным шламом) и пытаются взыскать 9,2 млрд грн. В то же время, на НГЗ уверены, что это атака на одно из крупнейших предприятий в области.



Николаевский глиноземный завод

Издание "Апостроф" пишет, что среди участников коллективного иска много "мертвых душ", а само дело отечественные СМИ называют экорейдерством.





По данным издания, иск был подан в ноябре 2020 года, а спустя несколько дней суд арестовал имущество предприятия. Арест сняла апелляционная инстанция, а дело начало разваливаться, не начавшись.

Руководитель юридического отдела НГЗ Оксана Карпенко акцентирует внимание на том, что иск базируется на выводах не экологов, а психологов, которые установили, что почти 1300 истцам нанесен моральный вред. Эти эксперты объяснить СМИ, как проводили исследования, не могут. А их коллеги в официальной рецензии считают, что документ не соответствует требованиям к экспертным исследованиям.

Что касается якобы потерпевших, издание пишет, что они не то, что об экспертизе, а даже об иске не знают. Журналисты обошли несколько десятков адресов, указанных в иске, но там такие лица не проживают или ничего не слышали о судебном деле. И тем более не знают, что устав ГО "Стоп шлам" не позволяет распределения средств между ее членами.

Издание пишет, что в схеме могут быть задействованы и местные судьи, ведь заявление об аресте имущества было рассмотрено срочно – ночью, поэтому попало к дежурной судье Ирине Бобровой, которое его удовлетворила. Почему автоматическое распределение было осуществлено после окончания рабочего дня, председатель Заводского суда Николаева Сергей Щербина объяснить не смог. Сама судья Боброва общаться с журналистами отказалась.

Руководитель Госэконинспекции юго-западного округа Виталий Караулов сообщил, что неоднократные проверки подтвердили – превышения предельно допустимых выбросов нет. Документально подтверждено отсутствие нарушений на шламохранилищах завода, ведь технология захоронения разработана киевскими специалистами специально для этого конкретного предприятия.

Ранее СМИ сообщали, что за атакой на Николаевский глиноземный завод может стоять Павел Куфтырев, которого называют "экорейдером". По схожей схеме происходил "наезд" на крупного производителя курятины под ТМ "Гаврилівські курчата", а затем, предположительно, те же лица, что действуют в Николаеве, блокировали активы компании "БРСМ-Нафта".

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, когда в Украине появится "Суд в смартфоне".

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