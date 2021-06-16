Максим Микитась рассказал, как вернул контроль над «Укрбудом» и почему снова его потерял

Экс-народный депутат от группы "Воля народа" Максим Микитась заявил о возвращении контроля над компанией "Укрбуд Девелопмент" и последующей его потере из-за рейдерских действий "черных" нотариусов. Об этом он заявил во время пресс-конференции.



Микитась рассказал, как потерял контроль над "Укрбудом"

Микитась рассказал о том, что генеральный директор компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода и Дмитрий Федотенков якобы причастны к разворовыванию активов "Укрбуда".

"Активы на десятки миллионов долларов, из собственности "Укрбуда" перекочевали в карманы рейдеров. Инвесторы нашей компании и я оказались просто обворованными. Идёт следствие. Всё украденное будет возвращено законным собственникам", – заявил экс-нардеп.

По словам, Максима Микитася, в октябре 2019 года по якобы фальсифицированной доверенности они переписали с компании Bazert Development, которая была собственником 100% компании "Укрбуд Девелопмент", на Василия Полевого и Евгения Дикина право собственности на "Укрбуд Девелопмент".

"И фактически я потерял контроль, потеряв контроль, я не имел возможность достроить объекты "Укрбуда", – сказал Микитась.

Экс-нардеп сообщил, что в течение последних двух месяцев Полевой и Дикин вернули свои доли в компании "Укрбуд Девелопмент" компании Bazert Development.

"Василий Полевой обратился ко мне 3 недели назад, я его не знал и никогда не видел. (Он сказал), что не знал, куда его втянули, и хотел бы все вернуть. Добровольно, без принуждения, мы провели возвращение от Полевого на Bazert Development 50%. Относительно господина Дикина, так же в правовом поле, без принуждения, добровольно (было возвращено 50%). Мы готовились следственными действиями, к аресту определенных активов, мы хотели обращаться в суд, но так произошло, что Полевой и Дикин изъявили желание возвратить и содействовать следствию относительно преступных действий Федотенкова и еще нескольких человек", – сказал Микитась.

В то же время, по его словам, прошлой ночью произошла смена собственника "Укрбуд Девелопмент".

"Сегодня ночью "черными" регистраторами рейдерским способом был выброшен Bazert Development с реестров "Укрбуд Девелопмента". Федотенков, Майборода и его сообщники это сделали, потому что они понимают, что следствие входит в очень активный процесс. И если бы мы получили законным путем контроль над компанией, это бы фактически сделало невозможным им далее препятствовать следствию и привлечению их к уголовной ответственности", – сказал он.

Микитась рассказал, что совместно с правоохранительными органами начали расследование в отношение Федотенкова, Майбороды, и круга лиц, приастных к "разворовыванию" "Укрбуда". Он отмечает, что в ГБР уже подали доказательства разворовывания активов на более 60 млн долл.

Напомним, Максим Микитась призвал президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг него.

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