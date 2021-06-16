Максим Микитась рассказал, как вернул контроль над «Укрбудом» и почему снова его потерял

BTC/USD
38547.50
ETH/USD
2407.23
LTC/USD
166.71
USD/UAH
27.18
EUR/UAH
32.95
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Экс-народный депутат от группы "Воля народа" Максим Микитась заявил о
возвращении контроля над компанией "Укрбуд Девелопмент" и последующей его
потере из-за рейдерских действий "черных" нотариусов. Об этом он заявил во
время пресс-конференции.
Микитась рассказал, как потерял контроль над "Укрбудом"
Микитась рассказал о том, что генеральный директор компании "Укрбуд
Девелопмент" Олег Майборода и Дмитрий Федотенков якобы причастны к
разворовыванию активов "Укрбуда".
По словам, Максима Микитася, в октябре 2019 года по якобы фальсифицированной
доверенности они переписали с компании Bazert Development, которая была
собственником 100% компании "Укрбуд Девелопмент", на Василия Полевого и Евгения
Дикина право собственности на "Укрбуд Девелопмент".
Экс-нардеп сообщил, что в течение последних двух месяцев Полевой и Дикин вернули
свои доли в компании "Укрбуд Девелопмент" компании Bazert Development.
В то же время, по его словам, прошлой ночью произошла смена собственника "Укрбуд
Девелопмент".
Микитась рассказал, что совместно с правоохранительными органами начали
расследование в отношение Федотенкова, Майбороды, и круга лиц, приастных к "разворовыванию"
"Укрбуда". Он отмечает, что в ГБР уже подали доказательства разворовывания активов
на более 60 млн долл.
Напомним, Максим Микитась
призвал президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию, которая
сложилась вокруг него.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости