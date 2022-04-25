Маск покупает Twitter за $46 миллиардов: что известно

Сегодня, возможно, будет сообщено о деталях заключительного соглашения по приобретению Илоном Маском популярной сети Twitter.

Илон Маск (фото из открытых источников)

Об этом информирует The New York Times, ссылаясь на информацию из источников, которые знакомы с деталями ситуации. Как они утверждают, возможная стоимость сделки достигнет 46 миллиардов долларов.

Важно, что представители совета директоров этой сети вели переговоры с американским бизнесменом сразу, как поступило предложение о покупке. Сторонами были оговорены важные моменты соглашения, в частности, сроки закрытия, пеня, если соглашение не будет заключено и другие детали.

Как сообщают источники американского медиа, переговоры прошли после того, как прошло собрание членов правления социального сервиса в воскресенье утром, где обсудили предложение Илона Маска. Он предлагал цену в 54,20 доллара за одну акцию, именно по этой причине 11 членов правления Twitter подробно обсуждали предложение.

При этом акции социальной сети уже в понедельник стали дороже на 4% и стоят до $51,23 за одну.

Вместе с тем информаторы предполагают, что сделка может не состоятся, ведь ситуация остается нестабильной. В начале покупка оставалась маловероятной, поэтому развязка с этой историей не за горами.

Кстати, американский бизнесмен начал покупать акции Twitter уже с начала года. При этом 14 апреля он публично объявил о своем намерении приобрести социальный сервис. Но в то время на Уолл-Стрит сомневались, в частности, будет ли достаточно Маску денег для покупки. Тем временем, представители сервиса приняли меры, которые блокировали возможности для Маска скупать акции в дальнейшем.

На прошлой неделе он напомнил о своих намерениях, вынудив руководство сети ответственно рассматривать обнародованное предложение.

Пока и представители Twitter, да и сам бизнесмен с миллиардным состоянием отказываются комментировать ситуацию.

Вместе с тем на своей странице в социальном сервисе американский предприниматель сегодня обнародовал сообщение, которое проливает свет на будущую покупку.

"Я надеюсь, что даже мои худшие критики останутся в Twitter, потому что это и означает свободу слова", — отметил Илон Маск в своем твите.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Илон Маск перечислил три вещи, которые уничтожат человечество.

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