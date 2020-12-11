kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.12.2020

BTC/USD

17943.34

ETH/USD

546.90

LTC/USD

71.44

НБУ 11.12.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний Mastercard и Visa объявили бойкот PornHub
commentss НОВОСТИ Все новости

Mastercard и Visa объявили бойкот PornHub

К таким мерам прибегают из-за наличия на PornHub видео с запрещенным контентом, в том числе насилием над несовершеннолетними

сегодня, 17:59
Автор:

Вечканова Елена

Платежные сервисы Mastercard и Visa объявили о временном перерыве в сотрудничестве с сайтом для взрослых PornHub. Об этом сообщает The New York Times.

Mastercard и Visa объявили бойкот PornHub

Компании не устраивает наличие запрещенного контента на PornHub. Фото из открытых источников

Ограничение работы карт Mastercard и Visa вводят из-за недавнего скандала. Во время журналистского расследования NY Times стало известно, что на PornHub публикуются порноролики с несовершеннолетними. Также было обращено внимание на наличие видео с издевательствами и изнасилованиями.

Обе компании платежных сервисов начали на этой неделе расследование своих финансовых связей с сайтом. Они внедряются через материнскую компанию PornHub — MindGeek.

В Mastercard отметили, что их проверка подтвердила слова журналистов, обнаружив незаконный контент. Коллег по финансовым делам поддержали и Visa, объявив о прекращении сотрудничества с PornHub, по крайней мере, до завершения расследования.

Конкретных дат относительно разблокирования финансовых ограничений не сообщается.

Стоит отметить, что такая политика не пришлась по вкусу администрации порносайта. В ответ на заявления Mastercard и Visa, представители PornHub сообщили, что они "глубоко возмущены".

Возможно, это связано с тем, что недавно PornHub ввел значительные изменения. В частности, была изменена политика пользования сайтом и загрузки новых видео. "Комментарии" уже информировали о том, что отныне PornHub позволит публиковать новые ролики для взрослых только проверенным партнерам. Также на сайте запретили свободное скачивание порнографических видеоматериалов.

Также на портале рассказывали, что на PornHub запустил рекламу поставщик газа для Украины.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2020/12/10/business/visa-mastercard-block-pornhub.html#:~:text=Mastercard%20and%20Visa%20stop%20allowing%20their%20cards%20to%20be%20used%20on%20Pornhub.,-Dec.&text=Mastercard%20said%20in%20a%20statement,its%20cards%20on%20the%20si
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ