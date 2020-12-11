Mastercard и Visa объявили бойкот PornHub

Платежные сервисы Mastercard и Visa объявили о временном перерыве в сотрудничестве с сайтом для взрослых PornHub. Об этом сообщает The New York Times.

Компании не устраивает наличие запрещенного контента на PornHub. Фото из открытых источников

Ограничение работы карт Mastercard и Visa вводят из-за недавнего скандала. Во время журналистского расследования NY Times стало известно, что на PornHub публикуются порноролики с несовершеннолетними. Также было обращено внимание на наличие видео с издевательствами и изнасилованиями.

Обе компании платежных сервисов начали на этой неделе расследование своих финансовых связей с сайтом. Они внедряются через материнскую компанию PornHub — MindGeek.

В Mastercard отметили, что их проверка подтвердила слова журналистов, обнаружив незаконный контент. Коллег по финансовым делам поддержали и Visa, объявив о прекращении сотрудничества с PornHub, по крайней мере, до завершения расследования.

Конкретных дат относительно разблокирования финансовых ограничений не сообщается.

Стоит отметить, что такая политика не пришлась по вкусу администрации порносайта. В ответ на заявления Mastercard и Visa, представители PornHub сообщили, что они "глубоко возмущены".

Возможно, это связано с тем, что недавно PornHub ввел значительные изменения. В частности, была изменена политика пользования сайтом и загрузки новых видео. "Комментарии" уже информировали о том, что отныне PornHub позволит публиковать новые ролики для взрослых только проверенным партнерам. Также на сайте запретили свободное скачивание порнографических видеоматериалов.

Также на портале рассказывали, что на PornHub запустил рекламу поставщик газа для Украины.

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