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Медиа-эксперт: "Медведчуку и даром не нужны телеканалы Пинчука"

Сейчас главная интрига на рынке СМИ, кому достанутся СТБ и другие телеканалы Виктора Пинчука

10 августа 2020, 19:10
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Медиа-эксперт: "Медведчуку и даром не нужны телеканалы Пинчука"

Виктор Медведчук не давал конкретного согласия на покупку телеканалов Виктора Пинчука. На данный момент решение о покупке еще не принято. Об этом пишет в своем блоге на сайте "Корреспондент" медиа-эксперт Евгений Ерещенко, анализируя тенденции на рынке СМИ. 

"Уже сменили хозяев журнал "Фокус", развлекательный канал OTV, на рынок выводят новый телеканал Kyiv.Live", - отмечает медиа-эксперт. 

"Но главная интрига – это судьба СТБ, ICTV и других каналов, которые входят в медиа-империю Виктора Пинчука", - написал он. 

Как пишет Ерещенко, "по моим данным, решение о покупке телеканалов Пинчука пока не принято".

"Насколько я знаю, Медведчук пока не давал конкретного согласия на покупку – ни отдельно ICTV, СТБ и "Нового", ни всего холдинга StarLightMedia", - сообщает медиа-эксперт. 

По словам Ерещенко, один из каналов собирался купить российский олигарх Михаил Фридман, а после его отказа Пинчук обратился к оппозиционному политику Виктору Медведчуку. 

"Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что Медведчуку развлекательные телеканалы Пинчука, что называется, даром не нужны. Уточню – не нужны за такую цену и в таком виде", - уточняет он. 

"Как говорят знающие люди, от СТБ остались одни "рожки да ножки", потому что Пинчук уволил основной состав сотрудников и закрыл практически все проекты. В ICTV нужно влить кучу денег, потому что канал элементарно просто транслирует недорогие сериалы и минимум новостного контента", - характеризует эксперт.

Ерещенко поясняет, что на самом деле имя Виктора Медведчука звучит в связи с приобретением телеканалов, потому что на данный момент он один из немногих, кто может позволить себе такую дорогостоящую покупку. 

"На самом деле эта история началась больше года назад, когда на "Новый" зашел менеджмент от российского олигарха Михаила Фридмана ("Альфа-банк"). Фридман действительно собирался купить один или несколько каналов Пинчука. Но в итоге они так и не сошлись по цене, потому что хозяин СТБ, ICTV и "Нового" хочет слишком много, а Фридман считает, что они столько не стоят", - раскрыл эксперт закулисную сторону переговоров. 

"В итоге Пинчук обратился к одному из немногих, кто в нынешнее тяжелое время может купить такой многомиллионный актив как телеканал - к Виктору Медведчуку. Но Медведчук, как уже говорилось в начале, решения пока не принял…", - заключил медиа-эксперт Евгений Ерещенко.

Ранее телеведущая Татьяна Чугаенко обращала внимание, что каналы Пинчука могут быть интересны Медведчуку по двум причинам. 


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