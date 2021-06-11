«Метинвест» инвестирует более $1 млрд в новое производство холоднокатаного проката

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Станислав Молчанов
Группа "Метинвест" запускает строительство нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, сообщает пресс-служба компании.
Метинвест - фото из открытых источников
Общие инвестиции в проект превысят $1 млрд. Сегодня, 10 июня, группа подписала контракт на поставку оборудования с ведущим мировым поставщиком технологий для металлургии, итальянской компанией Danieli.
На ММКИ планируется строительство цеха холодной прокатки. Он будет состоять из непрерывного стана холодной прокатки, совмещенного с линией травления, а также трех современных линий нанесения цинковых, алюмоцинковых и полимерных покрытий. На первом этапе инвестиции в проект превысят $800 млн.
К строительству комплекса "Метинвест" привлечет крупного зарубежного подрядчика с опытом участия в аналогичных проектах.
Планируется, что в 2025 году, после завершения первого этапа проекта, комбинат будет выпускать около 1,2 млн тонн в год высококонкурентного холоднокатаного и оцинкованного проката, а также проката с полимерным покрытием. При этом мощности по производству холоднокатаного рулона составят более 400 тысяч тонн, оцинкованного рулона – свыше 600 тысяч тонн и рулона с полимерным покрытием – более 140 тысяч тонн.
Второй этап проекта включает строительство нового отделения отжиговых печей, дрессировочного стана и агрегата продольной порезки рулонов, а также новой линии нанесения полимерного покрытия на оцинкованный рулон.
После завершения второго этапа проекта мощности по производству холоднокатаной продукции превысят 1,6 млн тонн в год.
Новая технология производства холоднокатаного проката позволит "Метинвесту" выйти в премиальные сегменты проката с покрытием – оцинкованного и окрашенного рулона, последний из которых не представлен в продуктовой линейке Группы, а также улучшить качество и расширить сортамент холоднокатаной продукции.
Продукция предназначена в основном для украинского рынка и позволит в том числе заменить некачественный импортный рулон с покрытием на качественный продукт украинского производства. Прокат также будет экспортироваться в страны СНГ и Европы.
Кроме того, проект предусматривает экологическую составляющую: существующая технология сернокислотного травления будет заменена на соляно-кислотную с установкой регенерации кислоты, позволяющей возвращать ее обратно в производство.
В новом цехе будет установлено высокоэффективное газоочистное оборудование, которое соответствует последним экологическим стандартам Украины и Европы. Благодаря газоочисткам выбросы вредных веществ будут в 1,5-3 раза ниже предельно допустимых норм в Украине, а потребление топлива снизится на 20%.
Кроме того, на новом производстве будет создано более 230 рабочих мест.
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