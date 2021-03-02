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Метинвест разрабатывает дорожную карту по сокращению выбросов углекислого газа, рассчитанную на 10 лет

сегодня, 15:00
Автор:

Станислав Молчанов

Группа Метинвест разрабатывает дорожную карту по сокращению выбросов углекислого газа, которая рассчитана на 10 лет, заявил генеральный директор компании Юрий Рыженков в интервью Brussels Times.

Метинвест разрабатывает дорожную карту по сокращению выбросов углекислого газа, рассчитанную на 10 лет

Метинвест заботится о состоянии воздуха. Фото из открытых источников

"Хорошие намерения должны подкрепляться реальными шагами, которые нужно сделать для достижения этой цели, и имеющимися ресурсами, чтобы обещания не выглядели голословными. Метинвест берет на себя ответственность за каждое данное обещание. Все наши заявления в части экологии подкрепляются пошаговым планом действий с указанием объемов снижения выбросов и стоимости. Сейчас разрабатывается 10-летняя дорожная карта Метинвеста по сокращению выбросов CO2", — сообщил Рыженков.

Он также добавил: "Как только у нас будет понимание, каким образом мы сможем стать углеродно-нейтральной компанией, мы объявим об этом".

По словам Рыженкова, Метинвест продолжит инвестировать в экологические проекты по снижению углеродного следа и в 2021 году. Кроме того, компания планирует реализовать масштабную инвестпрограмму, направленную на развитие и повышение внутренней эффективности, а также на будущее.

"В 2021 году мы надеемся сохранить достигнутые в 2020 году операционные улучшения и существенно приумножить их. Внимание будет уделяться не только производству, но и эффективности в закупках, продажах и управлении талантами", — добавил гендиректор Метинвеста.


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