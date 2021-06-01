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"Метинвест" увеличивает экспорт металлопродукции с высокой добавленной стоимостью

В первом квартале 2021 консолидированная выручка группы "Метинвест" увеличилась на 43%

сегодня, 16:49
Автор:

Станислав Молчанов

В первом квартале 2021 года группа "Метинвест" увеличила объем реализации плоского проката на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют предварительные неаудированные консолидированные ежемесячные итоги финансовой отчетности компании

"Метинвест" увеличивает экспорт металлопродукции с высокой добавленной стоимостью

"Метинвест" увеличивает экспорт металлопродукции с высокой добавленной стоимостью. Фото из открытых источников

Реализация плоского проката выросла благодаря восстановлению спроса на некоторых стратегических для группы рынках, а также недавно осуществленным инвестиционным проектам.

"Метинвест" за указанный период также увеличил объемы поставок окатышей на 34% на фоне глобального роста премии за окомкование.

В целом, в первом квартале 2021 года консолидированная выручка группы увеличилась на 43% – до $3 624 млн, что обусловлено ростом цен на металло- и железорудную продукцию, которые следовали за глобальными бенчмарками.

В отчетном периоде выручка в Украине выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $947 млн.

Продажи на прочих рынках увеличились на 48% – до $2 677 млн, обеспечив 74% от общей выручки. В частности, продажи в Европу выросли на 54%, в страны Ближнего Востока и Северной Африки — на 48%, в Юго-Восточную Азию — на 9%, в СНГ — на 20%, в Северную Америку — на 64%. Продажи в прочие регионы выросли втрое.

В первом квартале 2021 года объем капитальных инвестиций группы практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $147 млн.

"В результате продолжающегося пересмотра Технологической стратегии и завершения некоторых ключевых проектов в 2020 году инвестиции в стратегические проекты сократились на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом инвестиции в проекты поддержания увеличились на 32%, что довело их долю в общем объеме капитальных инвестиций соответственно до 30% и 70% в первом квартале 2021 года (47% и 53% в первом квартале 2020 года)", — сказано в отчетности.


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Источник: http://uaprom.info/news/179571-metinvest-pervom-kvartale-uvelichil-prodazhi-ploskogo-prokata.html
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