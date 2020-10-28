Метинвест вложил в экологическую модернизацию 344 млн долл за 10 лет

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Станислав Молчанов
Группа Метинвест с 2012 года сократила выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду на своих заводах на 33%. Об этом сообщил генеральный директор группы Юрий Рыженков в ходе онлайн-конференции Steel Success Strategies, организованной Fastmarkets и World Steel Dynamics.
Предприятие Метинвест. Фото: dsnews.ua
За последние 10 лет Метинвест вложил в проекты по экологической модернизации 344 млн долл. В последующие пять лет инвестиции холдинга в эту сферу вырастут на 69 млн долл. Таким образом до 2025 года совокупные инвестиции Метинвеста в экопроекты составят 413 млн долл, отметил Рыженков.
Метинвест поддерживает интеграцию украинской металлургической отрасли в европейскую систему торговли квотами на выбросы парниковых газов. Поэтому компания на протяжении многих лет реализует конкретные действия по сокращению негативного влияния на окружающую среду, сказал руководитель Метинвеста.
В то же время отдельные механизмы регулирования выбросов в ЕС создадут дополнительные вызовы для производителей, считает Рыженков.
Он также отметил, что модернизация производства в Украине, направленная на сближение с климатическими нормами ЕС, как правило, происходит в условиях отсутствия стимулирующих программ со стороны государства.
Напомним, Еврокомиссия в 2019 году представила новую программу для ЕС — "European Green Deal", цель которой — уменьшить выбросы СО2 на 50-55% в 2030-м и до 2050 года сделать Европу первым углеродно нейтральным континентом.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Нью-Йорке собираются построить небоскреб, который будет поглощать углекислый газ.
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