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Метинвест вошел в ТОП-50 «Forbes» лучших работодателей Украины

Тщательно продуманная стратегия помогла компании во время кризиса не потерять команду

сегодня, 12:58
Автор:

Станислав Молчанов

Международная вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний "Метинвест" вошла в рейтинг ТОП-50 лучших работодателей Украины по версии журнала "Forbes"

Метинвест вошел в ТОП-50 «Forbes» лучших работодателей Украины

В ТОП-50 лучших работодателей Украины попала компания "Метинвест" - фото: из открытых источников

Проект был создан в сотрудничестве с ведущим сайтом поиска работы "Works".  В опросе участвовало 150 крупнейших компаний Украины и более 11 тысяч человек.

Компания "Метинвест" вошла в ТОП-50.

Издание отмечает, что гибкая НR-стратегия помогла компании "Метинвест" сохранить команду в кризис. Во время пандемии в компании освоили новые цифровые HR-инструменты, прокачали профессиональные навыки команды и персонализировали социальные сервисы.

"Все это помогло крупнейшему украинскому работодателю укрепить свою корпоративную культуру и подтвердить статус социально ответственного бизнеса. На первый план вышли новые стандарты безопасности. Для того чтобы защитить сотрудников и создать для них комфортные условия в новом формате, сформировали специальный оперативный штаб. Его задачей стало отслеживание ситуации в компании и своевременное решение насущных вопросов. В итоге всю команду обеспечили средствами индивидуальной защиты, проводили непрерывную дезинфекцию помещений и температурный скрининг. Также организовали транспортировку сотрудников на работу и домой", — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечает издание, компания привлекла услуги по тестированию и лечению коронавируса в программу добровольного медицинского страхования, а также обеспечила 7 тыс. сотрудников переход на дистанционную работу в пиковый период карантина.

"Чтобы работа на дому не остановилась, запустили специальный онлайн-марафон "Пока все дома" с практическими советами и рекомендациями по организации работы дистанционно. Новый формат оказался удачным для компании настолько, что в "Метинвест" взялись за разработку проектов, которые позволят команде работать в гибком формате-отдаленном и частично отдаленном в будущем", — пишет "Forbes".


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Источник: http://iz.com.ua/
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