Микитась обратился к Зеленскому с просьбой помочь “остановить произвол рейдеров”



















Максим Микитась обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой “остановить произвол рейдеров” в деле о разграблени “Укрбуда”.

Максим Микитась - фото из открытых источников

Как сообщает "КиевVласть", он также попросил поддержки у Минюста, Офиса противодействия рейдерству, Генпрокуратуры и других правоохранительных органов. Об этом стало сегодня известно из сообщения на странице Максима Микитася в соцсети Facebook.

“Рейдер Федотенков и его подручные не оставляют попыток любой ценой удержать контроль за "Укрбуд Девелопментом"! Основная цель – скрыть следы своих преступлений за эти два года по разграблению "Укрбуда" и его активов, не дать возможности расследовать и вернуть права законным собственникам. Вернуть инвесторам украденное”, – написал Максим Микитась и отметил, что для этого в ход идут "черные" регистраторы и подкуп нотариусов, давление и запугивание, попытки использовать правоохранителей и другое.

Экс-глава “Укрбуда” сообщил, что в ночь на 16-е июня якобы “Федотенков при помощи "черных" регистраторов – повторно украл “Укрбуд Девелопмент”. Кроме того, компании был нанесен ущерб на сумму более 60 млн долларов.

Он добавил, что после пресс-конференции была предпринята попытка выкрасть её участника, Евгения Дикина, которого якобы “за 1 тысячу гривен в месяц использовали вслепую быть номинальным собственником 50% акций компании”.

Максим Микитась обратился с просьбой к Владимиру Зеленскому помочь с противодействием рейдерству, “разобраться с "черными" регистраторами и нотариусами, когда за ночь человек может лишиться своей собственности”.

Напомним, накануне на пресс-конференции Максим Микитась заявил, что "Укрбуд Девелопмент" повторно украли: "Рейдеры те же, "черные" регистраторы снова в деле — мы просим власть навести порядок и вернуть законность!".

Рейдеры, используя "черных" регистраторов снова осуществили кражу компании "Укрбуд Девелопмент", и это, по его словам, сделано якобы в интересах бизнесмена-ресторатора Федотенкова. Об этом шла речь на пресс-конференции в информагентстве "Українські Новини".

Он утверждает, что "... миллионные активы "Укрбуда" из собственности инвесторов могли превратиться в личные Федотенкова и Майбороды. Украдены целые ЖК, сотни квартир, техника и громадный земфонд по Киеву. Но сегодня уже активно идёт следствие и правоохранители накажут рейдеров. Все украденное будет возвращено законным собственникам!".

"В результате сильнейшей политической и информационной атаки на меня и "Укрбуд" в 2019 году мне не удалось довести до конца поиск партнеров, которые могли бы инвестировать в компанию, что позволило бы восстановить ее стабильную работу.

Одной из причин стали преступные шаги тогдашнего гендиректора Майбороды, который вместе с другим менеджером – Федотенковым под прикрытием влиятельных лиц по фальсифицированной доверенности переписали "Укрбуд Девелопмент" с принадлежащей мне компании "Базерт" на двух номинальных владельцев акций – Василия Полевого и Евгения Дикина. На тот момент "Укрбуд" имел свидетельства на болем чем 200 объектов недвижимости. В марте 2021 года я вышел из СИЗО, и в апреле началось расследование преступных действий Майбороды и Федотенкова по расхищению активов компании на сумму в более чем 60 млн долларов", — заявил Максим Микитась.

Экс-нардеп отметил, что недавно на него вышли номинальные собственники "Укрбуда" Василий Полевой и Евгений Дикин, владеющие по 50% акций компании соответственно, и передали ему их обратно правовым путем. При этом оба номинальных совладельца подтвердили на пресс-конференции, что сделали этот шаг добровольно, поскольку не хотели быть втянутыми в уголовно наказуемые преступления, ведь их использовали "в темную".

"Получается, что я был директором, но не понятно какой компании, которая "ворочала" миллионами, а сам при этом жил в гараже и занимался ремонтом бойлеров и стиральных машин. При этом получал тысячу гривен, занимаясь подписанием документов "Укрбуда", который, как оказалось, жестко грабят. Не желая быть втянутым в аферу, я принял решение вернуть акции настоящему собственнику - Максиму Микитасю", — отметил владелец 50%-ного пакета акций "Укрбуда" Евгений Дикин.

"После того, как у Микитася украли "Укрбуд", который из-за этого не достроил целый ряд объектов, рейдеры вывели активы на более чем 100 млн долларов. Но ведь эти средства могли быть направлены на достройку жилых комплексов "Киевгорстроем" и люди бы получили жилье. Фактически могут быть причастны к этому Майборода и Федотенков.

Теперь же, когда Микитась восстановил контроль на "Укрбуд Девелопментом" из-за действий уже не раз наказывавшихся Минюстом "черных" регистраторов компания "Базерт" исключена из реестров. Таким образом "Базерт", а значит и Микитась, снова перестали быть собственниками "Укрбуда". Все это делается в интересах Майбороды, Федотенкова и других, которые хотят любыми путями остановить расследование своих хищений.

Мы обратились в Минюст, МВД, ДБР и считаем, что и Президент должен обратить внимание на проблему "черного" рейдерства в Украине. Более семи томов документов, свидетельствующих о расхищении средств в "Укрбуде", мною уже направлены в ГБР", — отметил адвокат Артур Габриелян.





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