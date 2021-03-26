Мобильный паспорт путешественника: Qatar Airways стала первой авиакомпанией на Ближнем Востоке, которая внедрила инновацию

Qatar Airways стала первой авиакомпанией на Ближнем Востоке, которая внедряет приложение паспорта путешественника ИАТА Digital Passport. Сообщается, что он был разработан совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА), Министерством здравоохранения Катара, корпорацией Primary Health Care Corporation и медицинской корпорацией Hamad. Авиакомпания начала применения приложения с 11 марта текущего года. Компания сообщает, что первыми, кто смог испытать инновацию, стали пассажиры, которые направлялись из Дохи в Стамбул.

Qatar Airways - фото из открытых источников

Паспорт путешественника ИАТА обеспечивает информирование пассажиров об актуальных нормах и правилах COVID-19 в стране назначения, а также отвечает требованиям по защите персональных данных при предоставлении пассажирами результатов тестов на COVID-19, чтобы быть допущенными на рейс.

Его Превосходительство г-н Акбар Аль-Бакер, генеральный директор Qatar Airways Group, отметил:

"Будучи ведущей авиакомпанией мира в плане безопасности, инноваций и обслуживания клиентов, мы являемся сторонниками внедрения цифровых решений, которые помогут пассажирам безопасно и без проблем путешествовать в условиях постоянно изменяющихся ограничений в разных странах. Применение паспортов путешественника поможет заложить фундамент для совместной разработки правительствами всего мира стандартизированных правил, которые снизят бюрократические препятствия в международной туристической индустрии. Совместно со Всемирной организацией здравоохранения ИАТА также помогает сформировать стандартизированный сертификат вакцины, необходимый для открытия границ и увеличения объемов авиасообщение во всем мире".

Сообщается, что приложение ИАТА помогает путешественникам безопасно и удобно управлять своими данными и передавать персональную информацию. В компании уверяют, что данные всех пассажиров, которые используют паспорт путешественника, защищены, а правительства стран могут быть уверены, что получают достоверные данные от людей с подтверждением их личности.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о важности и опасности паспорта вакцинации.









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