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Мобильный паспорт путешественника: Qatar Airways стала первой авиакомпанией на Ближнем Востоке, которая внедрила инновацию

Пассажиры, путешествующие рейсами авиакомпании с Дохи в Стамбул, могут воспользоваться цифровой платформой, которая предлагает более безопасное, защищенное и бесконтактное обслуживание

сегодня, 11:24
Автор:

Елизавета Черных

Qatar Airways стала первой авиакомпанией на Ближнем Востоке, которая внедряет приложение паспорта путешественника ИАТА Digital Passport. Сообщается, что он был разработан совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА), Министерством здравоохранения Катара, корпорацией Primary Health Care Corporation и медицинской корпорацией Hamad. Авиакомпания начала применения приложения с 11 марта текущего года. Компания сообщает, что первыми, кто смог испытать инновацию, стали пассажиры, которые направлялись из Дохи в Стамбул.

Мобильный паспорт путешественника: Qatar Airways стала первой авиакомпанией на Ближнем Востоке, которая внедрила инновацию

Qatar Airways - фото из открытых источников

Паспорт путешественника ИАТА обеспечивает информирование пассажиров об актуальных нормах и правилах COVID-19 в стране назначения, а также отвечает требованиям по защите персональных данных при предоставлении пассажирами результатов тестов на COVID-19, чтобы быть допущенными на рейс.

Его Превосходительство г-н Акбар Аль-Бакер, генеральный директор Qatar Airways Group, отметил:

"Будучи ведущей авиакомпанией мира в плане безопасности, инноваций и обслуживания клиентов, мы являемся сторонниками внедрения цифровых решений, которые помогут пассажирам безопасно и без проблем путешествовать в условиях постоянно изменяющихся ограничений в разных странах. Применение паспортов путешественника поможет заложить фундамент для совместной разработки правительствами всего мира стандартизированных правил, которые снизят бюрократические препятствия в международной туристической индустрии. Совместно со Всемирной организацией здравоохранения ИАТА также помогает сформировать стандартизированный сертификат вакцины, необходимый для открытия границ и увеличения объемов авиасообщение во всем мире".

Сообщается, что приложение ИАТА помогает путешественникам безопасно и удобно управлять своими данными и передавать персональную информацию. В компании уверяют, что данные всех пассажиров, которые используют паспорт путешественника, защищены, а правительства стран могут быть уверены, что получают достоверные данные от людей с подтверждением их личности.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о важности и опасности паспорта вакцинации. 




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