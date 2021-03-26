Мобильный паспорт путешественника: Qatar Airways стала первой авиакомпанией на Ближнем Востоке, которая внедрила инновацию

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Елизавета Черных
Qatar Airways стала первой авиакомпанией на Ближнем Востоке, которая внедряет приложение паспорта путешественника ИАТА Digital Passport. Сообщается, что он был разработан совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА), Министерством здравоохранения Катара, корпорацией Primary Health Care Corporation и медицинской корпорацией Hamad. Авиакомпания начала применения приложения с 11 марта текущего года. Компания сообщает, что первыми, кто смог испытать инновацию, стали пассажиры, которые направлялись из Дохи в Стамбул.
Qatar Airways - фото из открытых источников
Паспорт путешественника ИАТА обеспечивает информирование пассажиров об актуальных нормах и правилах COVID-19 в стране назначения, а также отвечает требованиям по защите персональных данных при предоставлении пассажирами результатов тестов на COVID-19, чтобы быть допущенными на рейс.
Его Превосходительство г-н Акбар Аль-Бакер, генеральный директор Qatar Airways Group, отметил:
Сообщается, что приложение ИАТА помогает путешественникам безопасно и удобно управлять своими данными и передавать персональную информацию. В компании уверяют, что данные всех пассажиров, которые используют паспорт путешественника, защищены, а правительства стран могут быть уверены, что получают достоверные данные от людей с подтверждением их личности.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал о важности и опасности паспорта вакцинации.
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