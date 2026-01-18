Могут ли украинские компании использовать частные системы ПВО для своей защиты

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Соучредитель Международного Института Свободы Владимир Поперешнюк объяснил, почему предприятия не могут использовать частные системы противовоздушной обороны для защиты объектов собственной инфраструктуры от потенциальных атак российскими ракетами и дронами.
Владимир Поперешнюк. Фото из открытых источников
Владимир Поперешнюк в интервью ILI объяснил, почему защита предприятий и логистических узлов частным ПВО пока невозможна. По его словам, ключевая причина в правовых ограничениях, ведь в Украине не разрешены частные военные компании, а значит и частные системы ПВО.
По его словам, не военные компании не хотят создавать и владеть системами ПВО. Как объясняет Поперешнюк, многие процессы в компаниях работают по принципу аутсорсинга.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что совладелец "Новой почты" сделал заявление о комендантском часе и призвал его отменить. По его словам, такие ограничения на передвижение оказывают негативное влияние на экономику, а так и на обороноспособность страны.
Также "Комментарии" писали, что Россия меняет тактику применения дронов "Шахед".