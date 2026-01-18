logo

Могут ли украинские компании использовать частные системы ПВО для своей защиты
commentss НОВОСТИ Все новости

Могут ли украинские компании использовать частные системы ПВО для своей защиты

Владимир Поперешнюк рассказал, почему украинские компании не используют частные системы ПВО для защиты собственной инфраструктуры.

18 января 2026, 12:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Соучредитель Международного Института Свободы Владимир Поперешнюк объяснил, почему предприятия не могут использовать частные системы противовоздушной обороны для защиты объектов собственной инфраструктуры от потенциальных атак российскими ракетами и дронами.

Могут ли украинские компании использовать частные системы ПВО для своей защиты

Владимир Поперешнюк. Фото из открытых источников

Владимир Поперешнюк в интервью ILI объяснил, почему защита предприятий и логистических узлов частным ПВО пока невозможна. По его словам, ключевая причина в правовых ограничениях, ведь в Украине не разрешены частные военные компании, а значит и частные системы ПВО.

"Если бы ПВО было разрешено, если бы Конституция предусматривала деятельность частных военных компаний... Мы бы пользовались услугами частных ПВО", — пояснил Поперешнюк.

По его словам, не военные компании не хотят создавать и владеть системами ПВО. Как объясняет Поперешнюк, многие процессы в компаниях работают по принципу аутсорсинга.

"Мы не покупаем машины, мы их арендуем. Все отделения у нас в аренде, мы нанимаем услуги безопасности. Необязательно иметь свою безопасность, чтобы что-то защищать. Если бы ПВО было частным, если бы оно было разрешено, то были бы специалисты, которые этим занимаются. Мой бизнес возить посылки. Чей-то бизнес сбивать шахеды или ракеты... это не наш бизнес", — сказал Поперешнюк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что совладелец "Новой почты" сделал заявление о комендантском часе и призвал его отменить. По его словам, такие ограничения на передвижение оказывают негативное влияние на экономику, а так и на обороноспособность страны.

Также "Комментарии" писали, что Россия меняет тактику применения дронов "Шахед".



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F6034oeoxuk&t=16s
