Чи можуть українські компанії використовувати приватні системи ППО для свого захисту

Співзасновник Міжнародного Інституту Свободи Володимир Поперешнюк пояснив, чому підприємства не можуть використовувати приватні системи протиповітряної оборони для захисту об’єктів власної інфраструктури від потенційних атак російськими ракетами та дронами.

Володимир Поперешнюк. Фото з відкритих джерел

Володимир Поперешнюк в інтерв’ю ILI пояснив, чому захист підприємств та логістичних вузлів приватним ППО наразі неможливий. За його словами, ключова причина у правових обмеженнях, адже в Україні не дозволено приватні військові компанії, а отже й приватні системи ППО.

"Якби ППО було дозволено, якби Конституція передбачала діяльність приватних військових компаній... Ми б користувалися послугами приватних ППО", — пояснив Поперешнюк.

За його словами, не військові компанії не хочуть створювати та володіти системами ППО. Як пояснює Поперешнюк, багато процесів у компаніях працюють за принципом аутсорсингу.

"Ми не купуємо машини, ми їх орендуємо. Всі відділення в нас в оренді, ми наймаємо послуги безпеки. Не обов'язково мати свою безпеку, щоб щось захищати. Якби ППО було приватне, якби воно було дозволено, то були б фахівці, які цим займаються. Мій бізнес возити посилки. Чийсь бізнес збивати шахеди чи ракети … це не наш бізнес ", — сказав Поперешнюк.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що співвласник "Нової пошти" зробив заяву про комендантську годину та закликав її скасувати. За його словами такі обмеження на пересування мають негативний вплив на економіку, а від так і на обороноздатність країни.

Також "Коментарі" писали, що Росія змінює тактику застосування дронів "Шахед".