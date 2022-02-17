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Монополист "Военсервис-волонтер" грозится оставить ВСУ без еды

Компания предупредила Минобороны, что если закупки услуг по организации питания не будут проведены в феврале 2022 года, она не сможет кормить украинских военных

сегодня, 16:17
Автор:

Станислав Молчанов
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Компания-монополист "Военсервис-волонтер", которая кормит более 120 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины, с одной стороны в судах блокирует новые аукционы Минобороны по избранию поставщика услуг питания на 2022 год. А с другой –  уже предупреждает МОУ,  что может остановить процесс кормления военных. Об этом порталу "Комментарии" стало известно из собственных источников.

Монополист "Военсервис-волонтер" грозится оставить ВСУ без еды

ВСУ - фото из открытых источников

Так, "Военсервис-волонтер" предупредил МОУ, что в случае, если закупки услуг по организации питания не будут проведены в феврале 2022 года, компания не сможет кормить военных ВСУ, ведь у нее якобы уже исчерпались финансовые ресурсы. При этом причину затягивания аукционов "Волонтер" называет — обжалование процедур в АМКУ и суде.

А наконец компания еще и советует МОУ пролонгировать с ним контракты и добиться выделения для этого нового финансирования через внесение изменений в закон о госбюджете.

Именно это, по мнению народной избранницы от "Голоса" Соломии Бобровской, может быть конечной целью "Военсервис-волонтер":

"Волонтер" добивается сохранности своей монополии на рынке обеспечения питания. Очевидно, нынешнее руководство министерства не готово идти на сговор с "Волонтером" во время подписания договоров и в связи с этим он стремится любой ценой отменить тендер, избежать подписания договора с честным победителем и добиться пролонгирования договоров по поставке продовольствия на весь 2022 год", — объяснила нардеп.

Обжалование процедур пищевых закупок Минобороны, которое "Военсервис-волонтер" может использовать в целях пролонгации своих старых контрактов инициировал сам "Волонтер", привлекши для этого своего поставщика – ООО "УК "Торг-Инвест". Компания стала автором более 25 жалоб в АМКУ и двух исков в ОАСК.

"Волонтер" для срыва тендера использует своего субподрядчика, который должен ему значительный объем средств. В таких условиях доказать прямую вину "Волонтера" будет очень сложно", — отметила Бобровская.

По словам народной избранницы, в Минобороны уже готовят соответствующие заявления в правоохранительные органы по поводу вероятного препятствования деятельности ВСУ. 

"Специалисты юридической службы Минобороны убеждены, что действия "Торг-Инвест" направлены на блокирование процедур закупок по организации питания и могут свидетельствовать о злоупотреблениях своими правами и квалифицироваться как совершение преступления, предусмотренного статьей 114-1 Уголовного кодекса Украины, а именно — препятствование законной деятельности ВС Украины в особый период и привести к срыву организации питания личного состава Вооруженных Сил Украины", — отметили по этому поводу в пресс-службе Минобороны.

Напомним, ООО "Военсервис-Волонтер" в 2021 году получило 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и все 100% господрядов. Тогда в оборонном комитете ВР заявили, что это может представлять угрозу нацбезопасности. Комитет учел, что сам поставщик вел себя крайне недобросовестно и привозил в военные части испорченные продукты: перемороженные овощи, гнилые фрукты, мясо самого низкого качества.

Также, по данным СМИ, в интересах "Волонтера" бывшее руководство МОУ обновляло условия контрактов, в частности, запрещало командирам ВЧ возвращать поставщику некачественную еду, а позволяло компании не обновлять стратегические запасы питания на фронте.


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Обсуждения

зелёная плесень

сегодня, 16:47

Там кто-то собирался увеличить количество армии на 100 тыс. едоков? Так может для начала ликвидировать пятую колонну, а, Голобородько?

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