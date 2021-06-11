Лидерами в рейтинге торговцев муниципальными облигациями членов фондовой биржи ПФТС за первые пять месяцев текущего года стали АО "Банк 3/4", АО "Банк Кредит Днипро" и МТБ БАНК. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликованы на сайте ПФТС.

МТБ БАНК, Банк Кредит Днипро и Банк 3/4 возглавили ТОП-5 торговцев муниципальными облигациями на фондовой бирже ПФТС

Замыкают пятерку АО "Укргазбанк" и ООО "Инвестиционный капитал Украина", которые разместились на 4-м и 5-м местах соответственно.

Стоит отметить, что МТБ БАНК также вошел в TOП-10 торговцев акциями предприятий на ПФТС в январе-мае 2021, заняв седьмую позицию. Эксперты отмечают, что достичь таких результатов помогло успешное размещение акций Народного Клуба "Верес", продажа которых осуществляется в отделениях МТБ БАНКа.

"Это первый проект IPO за последние 15 лет и сам процесс покупки акций еще нуждается в совершенствовании, но все участники процесса стараются максимально упростить его. –прокомментировал размещение на ПФТС акций НК "Верес" глава правления МТБ БАНКа Юрий Кралов. – Этот кейс — начало, чтобы наш внутренний фондовый рынок преобразился, появился новый источник привлечения средств, а бизнес стал более открытым. Такие шаги способствуют привлечению инвестиций".

Юрий Кралов также отметил, что стать акционером клуба несложно.

"Достаточно оставить заявку на нашем сайте и открыть в банке счет. Сама же сделка заключается минут за 15", — резюмировал глава правления МТБ БАНКа Юрий Кралов.





Справка. ПАО "Фондовая биржа ПФТС" — один из крупнейших организаторов торгов ценными бумагами в Украине, который основан 25 лет назад. По состоянию на начало 2016 членами биржи было 74 профессиональных участников рынка ценных бумаг (ведущих инвестиционных компаний и банков). ПАО "МТБ БАНК" – украинский коммерческий банк, основанный 5 ноября 1993-го года как открытое акционерное общество "МАРФИН БАНК". В последнее время он демонстрирует динамический рост. Эксперты связывают это со сменой собственников, когда в июне 2017-го года конечными бенефициарными собственниками банка стали: Михаил Партикевич Игорь Згуров. После к ним добавился Хамед Алихани.





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