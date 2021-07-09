На чью сторону стало Минэкономики в ситуации с 325-миллионым штрафом "Новой почте"

Сегодня, 9 июля, в Министерстве экономики Украины выразили свою позицию по поводу применения 325-миллионных штрафов к ООО "Новая почта".

Минэкономики вмешалось в ситуацию вокруг многомиллионных штрафов "Новой почте", фото из открытых источников

"Применение максимальных санкций нарушает требования Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", а именно принцип пропорциональности нарушения и наказания. Министерство осуждает такой подход к расчету штрафов, поскольку он является субъективным и считает его недопустимым . Указанная ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка." — отметили в Министерстве, выразив уверенность, что защита прав потребителей должна быть, но и штраф должен быть пропорциональным нарушению.

Как сообщили в пресс-центре Минэкономики, ее руководство считает, что такие огромные штрафы не будут способствовать развитию частного бизнеса в нашей стране и снизят ее инвестиционную привлекательность. При этом в Министерстве уже анонсировали завершения разработки проекта закона, который предусматривает установление фиксированной суммы штрафов в подобных ситуациях с целью "устранения субъективной составляющей" при назначении размера штрафов.

Напомним, что недавно в Харькове, обиженный потребитель, у которого была повреждена посылка с заявленной стоимостной суммой в 500 гривен обратился к государственным регулирующим органам. Также жалоба поступила в этом году и от другого потребителя относительно вероятного расчета в отделении № 3 ООО "Новая почта" в городе Чугуеве. По результатам проверок, Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области были вынесены постановления о наложении взысканий на "Новую почту" на сумму 151 млн грн, что составляет 10% от объема реализованной продукции предприятия за февраль 2021, и 174 млн грн, что составляет 10% от объема реализованной продукции предприятия за март текущего года. Это были максимально возможные согласно украинскому законодательству штрафы, ведь создание препятствий должностным лицам Госпродпотребслужбы в проведении проверки правил торгового и других видов обслуживания предусматривает наказание в размере от 1% до 10% стоимости реализованной продукции за предыдущий календарный месяц.

ООО "Новая почта" с такими штрафами не согласилось, мотивируя это тем, что они были наложены на весь объем реализованной продукции всего предприятия, а не отдельного структурного подразделения, где произошли инциденты, а составления актов проверки якобы происходили с нарушениями и обратилось в суд, оспаривая решение Госпродпотребслужбы.

"Комментарии" недавно писали о том, что "Новая почта" повысила тарифы на почтовые перевозки.

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