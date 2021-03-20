«Новая почта» ввела новые тарифы: на сколько подорожали услуги

С сегодняшнего дня, 20 марта, "Новая почта" ввела новые тарифы на ряд услуг. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

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Так, речь идет об увеличении тарифов на базовые услуги на 5 грн, а также увеличение тарифов на упаковку посылки на 1-6 грн (в зависимости от размера и других параметров). Кроме того, будет отменена дополнительная плата за ручную обработку при отправке бандероли большей по 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки. Согласно нововведениям, эти посылки будут доставляться по базовому тарифу.

Отметим, что повышение стоимости услуг вызвано увеличением цен на бензин, коммунальные услуги, инфляцией и рядом других факторов.

Напомним, руководство "Новой почты" заявляло, что ранее сознательно не повышало тарифы, поскольку понимало, что большинство людей пострадала от коронакризиса. Однако сейчас компания говорит, что вынуждена изменить стоимость своих услуг. Сообщается, что повышение тарифов произойдет из-за увеличения цен на бензин, коммунальные услуги, инфляции и другие факторы.

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Также портал "Комментарии" информировал, что "Укрпочта" подсказала, что делать при возвращении посылки. В некоторых случаях отправитель может получить компенсацию за возвращение посылки. Так, иногда посылки, которые мы отправляем другим, снова возвращаются к нам. Происходит это по нескольким причинам. Первая — когда получатель по каким-то причинам не оценил отправленное и воспользовался услугой возврата посылки. Вторая — когда неправильно указаны данные получателя или по ошибке самой почты.

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