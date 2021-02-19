На McDonald's подали в суд из-за расизма: кто и в чем обвиняет компанию

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Таисия Ерохина
В США темнокожий
владелец франшизы подал в суд на McDonald's за предполагаемую расовую
дискриминацию. Об этом пишет CNN.
Фото из открытых источников
Так, оператор
франшизы Black McDonald's подал иск против компании, утверждая, что она из-за
его расы подтолкнула его к менее прибыльным ресторанам в районах с низким
доходом, где преимущественно проживают темнокожие.
Бейсболист Высшей
лиги на пенсии Герберт Вашингтон, который в настоящее время управляет 14
ресторанами McDonald's, во вторник подал гражданский иск в Огайо. Обвинения
Вашингтона аналогичны жалобам, поданным группой из 52 бывших темнокожих
франчайзинговых операторов, которые в сентябре подали на компанию в суд за
предполагаемую расовую дискриминацию.
Вашингтон, управляющий филиалами McDonald's с 1980 года, утверждал в иске, что на
протяжении многих лет McDonald's усложнял ему успех по сравнению с операторами
франшизы, у которых белая кожа. Кроме того, мужчина заявил, что компания
пыталась выгнать его, потому что он указал на предполагаемый расизм.
В иске также
утверждается, что McDonald's сократил рекламу в общинах темнокожих, что
повлияло на продажи Вашингтона.
В заявлении в
ответ на иск компания McDonald's заявила, что деловые проблемы Вашингтона были
"результатом многих лет бесхозяйственности", и что были "вложены значительные
средства" для решения этих проблем. McDonald's добавила, что рассмотрит жалобу и отреагирует
соответствующим образом.
В McDonald's
также отметили, что с 2019 года запустилась их крупнейшая маркетинговая
кампания для темнокожих.
Дело
продолжается.
Как сообщалось, McDonald's
изменится впервые за 5 лет. Появилось фото.
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