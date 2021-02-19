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На McDonald's подали в суд из-за расизма: кто и в чем обвиняет компанию

Это уже не первый иск против таких действий компании

сегодня, 11:01
Автор:

Таисия Ерохина

В США темнокожий владелец франшизы подал в суд на McDonald's за предполагаемую расовую дискриминацию. Об этом пишет CNN.

На McDonald's подали в суд из-за расизма: кто и в чем обвиняет компанию

Фото из открытых источников

Так, оператор франшизы Black McDonald's подал иск против компании, утверждая, что она из-за его расы подтолкнула его к менее прибыльным ресторанам в районах с низким доходом, где преимущественно проживают темнокожие.

Бейсболист Высшей лиги на пенсии Герберт Вашингтон, который в настоящее время управляет 14 ресторанами McDonald's, во вторник подал гражданский иск в Огайо. Обвинения Вашингтона аналогичны жалобам, поданным группой из 52 бывших темнокожих франчайзинговых операторов, которые в сентябре подали на компанию в суд за предполагаемую расовую дискриминацию.

Вашингтон,  управляющий филиалами McDonald's с 1980 года, утверждал в иске, что на протяжении многих лет McDonald's усложнял ему успех по сравнению с операторами франшизы, у которых белая кожа. Кроме того, мужчина заявил, что компания пыталась выгнать его, потому что он указал на предполагаемый расизм.

В иске также утверждается, что McDonald's сократил рекламу в общинах темнокожих, что повлияло на продажи Вашингтона.

В заявлении в ответ на иск компания McDonald's заявила, что деловые проблемы Вашингтона были "результатом многих лет бесхозяйственности", и что были "вложены значительные средства" для решения этих проблем. McDonald's добавила, что рассмотрит жалобу и отреагирует соответствующим образом.

В McDonald's также отметили, что с 2019 года запустилась их крупнейшая маркетинговая кампания для темнокожих.

Дело продолжается.

Как сообщалось, McDonald's изменится впервые за 5 лет. Появилось фото.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/02/17/business/mcdonalds-racial-discrimination-lawsuit/index.html
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