На НГЗ рассказали, кто может стоять за рейдерской атакой на завод

Николаевский глиноземный завод обнародовал факты, которые могут являться подтверждением спланированной рейдерской атаки на предприятие, и показал, кто может быть к ней причастен. Об этом говорится в статье портала "Дело".

Николаевский глиноземный завод - фото из открытых источников

В Николаевском апелляционном суде слушается дело по иску ОО "Стоп шлам", которая пытается получить с НГЗ 9,2 млрд грн, используя риторику борьбы за экологическое состояние региона. На заводе же активистов обвиняют в мошенничестве – доказать вред здоровью от работы НГЗ они якобы не смогли, а в суд предоставили только психологическую экспертизу о моральном вреде.

Общественная организация "Стоп Шлам" была основана в Николаеве за несколько месяцев до подачи коллективного иска к НГЗ о взыскании морального вреда в пользу 1 279 человек. Возглавил ее некий Василий Орел, который до этого руководил уже тремя общественными организациями, а юридическую и медийную поддержку, по словам журналистов, обеспечивает команда киевского адвоката Павла Куфтырева.

Правозащитник известен не только своими юридическими делами, а еще и как участник "Велюрового скандала", когда во время строгого карантина якобы посещал вместе с депутатами и чиновниками ресторан "слуги народа" Николая Тищенко "Велюр". По информации СМИ, среди российских партнёров Куфтырева главный пропагандист РФ Владимир Соловьев. Мелькала фамилия Куфтырева в рейдерских скандалах – в основном в делах, которые получили название "экорейдерство". Самый яркий пример – БРСМ-нафта.





Журналисты отмечают, что команда, которая работала по этому кейсу, теперь в полном составе брошена на Николаевский глиноземный: адвокат Артемий Воробьев, общественник Олег Верник, его помощник по медиа Алексей Француз. На местном уровне для организаций уличных акций якобы привлекли бывшего футбольного хулигана Илью Зелинского по кличке "Моль", а для придания веса всему этому делу – главу ОО "Всеукраинская экологическая лига" Татьяну Тимочко.





Павел Куфтырев в интервью уже не скрывает, что в деле об иске к НГЗ работает его "команда". По его словам, бесплатно, ради благих целей и помощи общественности. Все спикеры постоянно говорят об экологической катастрофе и росте заболеваний раком от красного шлама, но официальные цифры это не подтверждают. В Витовском районе, где расположен НГЗ, количество онкозаболеваний за последний год снизилось на 43%.

То же самое касается экспертизы волос николаевцев, которая сейчас якобы проводится. "Стоп шлам" после неприятностей в государственных экспертных учреждениях, наняли частного эксперта Евгения Юрченко из фирмы КЭИЦ с уставным капиталов всего 1500 грн. После того как организация обратилась в фирму, эксперт сразу начал давать комментарии о вреде шлама. Хотя на вопросы, по какой методике проведено исследование, у кого, когда и как отбирались образцы ответить не смог.

На НГЗ считают, что вся риторика "Стоп шлам" о проведении новых экспертиз, возможные манипуляции с цифрами заболеваемости и тому подобное – очередные попытки повлиять на суд. Перед каждым заседанием давление усиливается, а в СМИ выбрасывается новая порция фейков, которые потом приходится опровергать.

Ранее в отношении основателей ГО "Стоп шлам" полиция начала уголовное производство по мошенничеству. Также правоохранители ведут расследование в отношении экспертов, которые могли подделать психологическую экспертизу и ввели в заблуждение суд. А действия судьи Ирины Бобровой и ее шефа – председателя Заводского районного суда г. Николаева Сергея Щербины, расследуют в ГБР.





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