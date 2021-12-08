На новой бирже Qmall за неделю привлекли 25 тысяч подписчиков и раздали токенов на 4 миллиона

Украинская криптовалютная биржа Qmall 1 декабря запустила кампанию по раздаче токенов, которая продлится до 1 февраля 2022 года. Об этом сообщает издание "ПарламентUA".

Qmall. Фото из открытых источников

Отмечается, что поучаствовать в раздаче биржевых токенов может любой украинец. Однако, если человеку самому сложно пройти процедуру регистрации и управлять своими виртуальными активами, ему помогут специалисты. Qmall планирует открыть академии в каждом из регионов Украины, где слушатели будут получать все необходимые знания о виртуальных активах и способах управления ими.

СЕО- руководитель проекта Богдан Прилепа подробно объяснил, как все желающие могут зарегистрироваться на бирже и получить вознаграждение от участия в айрдропе.

"Сначала необходимо зарегистрироваться на бирже Qmall (https://qmall.io/), загрузив персональные данные для идентификации личности. Затем подписаться на все каналы площадки в соцсетях и внести первый взнос на биржу. После этого на счет клиента автоматически зачтут 500 грн в токенах Qmall", — рассказал Прилепа.

Новый проект украинских специалистов быстро набрал популярность.



"Промежуточный результат говорит сам за себя, сейчас у нас на сайте более 25 тысяч зарегистрированных пользователей. Уже роздано более 4 млн токенов для пользователей, прошедших регистрацию и верификацию. К началу торгов, которые должны начаться на бирже до 15 февраля, мы ожидаем минимум 120 тысяч зарегистрированных пользователей, а к 1 февраля 2022 года мы раздадим более 20 млн грн в токенах Qmall", – подчеркнул Прилепа.

Издание сообщает, что вознаграждение пользователя вырастет, если пригласить на биржу друзей. За каждого нового участника платформа насчитывает дополнительные 100 грн в токенах Qmall. А если и друзья кого-нибудь пригласят – вы получите еще 50 грн в токенах QML (собственный токен биржи с одноименным названием). Учредители проекта также анонсировали пресейл, который продлится с 15 по 25 декабря 2021 года. Во время этого события инвесторы смогут приобрести 50 млн. токенов по минимальной цене. В рамках частного раунда 1 QML будет продавать по 1 грн за токен.

Упомянутый токен можно использовать для погашения торговой комиссии для получения скидок. Клиенты биржи тоже могут зарабатывать на стекинге. Для этого они помещают Qmall токены в Staking Pool. Это напоминает срочный взнос, за который они получают процент.

Также монета будет использоваться для голосования на платформе. Владельцы QML будут выбирать токены для листинга, участвовать в IEO и т.д.

Токен Qmall позволит его владельцам участвовать в эксклюзивных мероприятиях на бирже, а также торговать на онлайн рынках электронной коммерции. Последнее подразумевает покупку товаров и услуг партнеров платформы.

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