Находящийся в розыске олигарх Жеваго пытается спасти состояние, манипулируя арбитражными управляющими – СМИ

Резидент списка украинского Forbes Константин Жеваго все чаще попадает в скандалы. Сначала международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный рейтинг связанной с олигархом горнорудной компании Ferrexpo, владеющей активами на территории Украины. Рейтинг был снижен с "B" до "B-" с негативным прогнозом по причине присвоения средств внутри компании. Позднее Печерский суд подтвердил право на арест самого олигарха. Кроме того, Фонд гарантирования вкладов постепенно допродает активы бывшего банка Жеваго "Финансы и кредит". Среди прочих кейсов бизнесмена - банкротство компании "Росава", о котором подробнее рассказывает в своей колонке на "Цензор.нет" Андрей Волков, основатель финансовой компании "Инвестохиллс Веста".

"Откровенно нарушая процедуры погашения требований, арбитражная управляющая Светлана Демина вывела со счетов компании 50 млн гривен для предоплаты по договорам с ООО "Премиори". Тут важно понять, что этот кредитор тоже выпускает шины, как и "Росава", а еще по счастливому стечению обстоятельств имеет тот же адрес и одинаковый телефон бухгалтерии", - заявил Волков.

Фактически, утверждает Волков, подконтрольная Жеваго компания "Премиори" вывела средства и обратилась в суд для проведения экспертизы. Это послужило основанием для остановки рассмотрения дела о банкротстве ЧАО "Росава" и позволило олигарху сохранить контроль над предприятием. В это же время "Росава" пыталась доказать, что кредитные договоры были изменены без ее ведома, а потому не требуют уплаты. Позднее все предприятие "Росавы" по частям сдали в аренду подставным фирмам, которым решением суда запретили расторгать договора.

"Такая схема позволяет вывести средства и перестать платить по долгам. ФК "Инвестохиллс Веста" призвала государственные органы и Национальную Ассоциацию арбитражных управляющих Украины принять меры и создать эффективный механизм противодействия коррупции и злоупотреблениям среди арбитражных управляющих", - сообщил Волков.

Как отметил глава Ассоциации арбитражных управляющих Украины Николай Лукашук, развитие этических стандартов профессии арбитражных управляющих – важный этап становления всего института банкротства.

"Уже в сентябре нынешнего года мы совместно с Министерством юстиции, Pravo-Juustice и крупными игроками рынка банкротства начинаем разработку стандартов отрасли и продумываем эффективные механизмы контроля за их соблюдением. И крайне печально признавать, что пока что для этого есть причины – к сожалению, злоупотребления все еще случаются. Оценку деятельности Светланы Деминой и последствий ее решений должен дать суд", - резюмировал Лукашук.

Напомним, экс-нардепа Константина Жеваго подозревают в растрате миллиардов гривен банковского имущества.

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